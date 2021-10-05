Полный комплект: российские борцы завоевали золото, серебро и бронзу на ЧМ в Осло

Российские борцы завоевали ещё три медали на чемпионате мира в Осло. Загир Шахиев провёл зрелищный финал с иранцем Амиром Яздани и завоевал золото. Магомед Курбанов не смог в решающий момент схватки вырвать победу у его соотечественника Камрана Гасемпура и стал серебряным призёром. Радик Валиев не оставил шансов японцу Рюки Ёсиде в поединке за бронзу. Также свои первые схватки на турнире провёл Абдулрашид Садулаев, которому осталось сделать один шаг для завоевания пятого титула на ЧМ.

Медали всех достоинств

В понедельник, 4 октября, у сборной России по вольной борьбе была насыщенная вечерняя программа на чемпионате мира в Осло. Двум спортсменам предстояло сразиться в финалах за золотые медали, счёт которым днём ранее открыл Абасгаджи Магомедов, и ещё два представителя команды могли положить в общую копилку бронзовые награды.

Первым оспаривать чемпионский пояс вышел молодой и многообещающий борец Загир Шахиев. В этом году уроженец Дагестана уже выиграл чемпионат Европы в неолимпийском весе до 65 кг и получил шанс проявить себя на более престижном турнире. Его соперником по финалу стал Амир Яздани — представитель известной борцовской династии из Ирана, чей родственник Хассан Яздани уже победил в Осло и стал трёхкратным чемпионом мира.

Поединок между Шахиевым и Яздани развивался стремительно с первых же секунд. Россиянин рано пошёл в атаку и перевёл схватку в партер, но едва не поплатился за это. Иранец здорово защищался и, даже находясь в захвате, сумел заработать четыре балла ответными приёмами. У него были все возможности, чтобы дальше вести бой под свою диктовку, однако Шахиев предотвратил такое развитие событий. Он прочно вцепился в ноги Яздани и стал крутить оппонента, пока ему не присудили досрочную победу. Не прошло и полутора минут со стартового свистка, как 22-летний борец был объявлен чемпионом мира.

Противостояние России и Ирана продолжилось в финале весовой категории до 92 кг. В нём встретились действующие чемпионы Европы и Азии — Магомед Курбанов и Камран Гасемпур. Этот бой проходил по совсем другому сценарию. Курбанов занял выжидательную позицию и долгое время отказывался от активных действий. Лишь раз ему удалось поймать соперника на сближении, но тот ответил броском под самый конец первого периода.

После перерыва Курбанов по-прежнему не мог перехватить инициативу, и к последней минуте его отставание увеличилось уже до четырёх очков. Россиянин всё-таки пошёл в атаку, бросил Гасемпура на ковёр и занял отличную позицию для наката, но ему не хватило самой малости, чтобы довести приём до конца. Иранец контратаковал и отпраздновал победу, а Курбанов стал первым серебряным призёром из России на этих соревнованиях.

Также в копилку сборной легла одна бронзовая медаль. Её принёс Радик Валиев в весе до 79 кг. После вылета из основной сетки от американца Джордана Берроуза, который впоследствии завоевал своё пятое золото чемпионата мира, Валиев вихрем прошёлся по своим соперникам в утешительном турнире. Он досрочно победил канадца Сэма Бармиша, а затем так же уверенно поборол японца Рюки Ёсиду. Россиянин ни разу не позволил сопернику организовать хотя бы попытку атаки, не говоря уже о полноценном приёме.

Единственным россиянином, кто остался в понедельник без медали, оказался представитель самой лёгкой весовой категории (до 57 кг) Абубакар Муталиев. В своём поединке за бронзу с немцем Хорстом Лером он допускал непозволительно много ошибок, за которые соперник его наказывал. При этом по счёту бой был почти равным, но Муталиев так и не нашёл в себе сил отыграть двухочковое отставание, в результате чего у Германии появился первый призёр чемпионата мира по вольной борьбе с 1999 года.

Уверенный старт Садулаева

В третий день чемпионата мира на ковёр вышел один из самых звёздных участников турнира — Абдулрашид Садулаев. Двукратный олимпийский чемпион провёл предварительные схватки в категории до 97 кг и пробился в свой шестой финал первенства планеты.

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Два из трёх своих поединков 25-летний россиянин завершил досрочно, а в одном всё-таки испытал сопротивление со стороны белоруса Александра Гуштына. Под конец первого периода ему удалось бросить Садулаева за пределы ковра и заработать сразу четыре очка — так много от иностранного соперника россиянин не пропускал с прошлогоднего чемпионата Европы.

Впрочем, к тому времени Садулаев уже выигрывал шесть баллов, а после этого эпизода добавил себе ещё три. Во вторник он сразится за золото с прекрасно знакомым оппонентом — американцем Кайлом Снайдером. Их четвёртая схватка на самом высоком уровне непременно станет главным событием турнира по вольной борьбе.

К сожалению, другие российские борцы в этот день путёвок в финал не заработали. В неолимпийской категории до 70 кг сборную представлял Евгений Жербаев. Первые две схватки он провёл блестяще и покинул ковёр досрочно, но в полуфинале он не справился с представителем Киргизии Эрназаром Акматалиевым. По ходу схватки Жербаеву удалось отыграться после четырёхочкового приёма соперника, но после перерыва он отдал ещё пять баллов и отправился в утешительный турнир.

Там же выступят и две россиянки, открывавшие турнир по женской борьбе. Участница Олимпиады в Токио Ольга Хорошавцева дошла до полуфинала в весовой категории до 55 кг, однако затем её ждал поединок с японкой Цугуми Сакураи. Хотя российская спортсменка была гораздо опытнее своей соперницы, с представительницей самой мощной державы в женской борьбе справиться не удалось.

Рано вылетела из основной сетки и действующая чемпионка мира среди юниоров Алина Касабиева. В весе до 62 кг она не совладала с американкой Кайлой Миракл, но благодаря тому, что та дошла до финала, у 19-летней россиянки будет шанс зацепиться за бронзу.