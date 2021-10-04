Путин поздравил борца Магомедова с победой на чемпионате мира

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Президент России Владимир Путин отреагировал на победу Абасгаджи Магомедова в соревнованиях по вольной борьбе на чемпионате мира в Осло.
Путин поздравил борца Магомедова с победой на чемпионате мира
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«Талантливый, целеустремлённый спортсмен, достойный представитель отечественной школы вольной борьбы, в схватке с серьёзными соперниками вы проявили железную волю, отточенную технику и на «отлично» справились с поставленной задачей, заслуженно поднялись на высшую ступень пьедестала почёта», — говорится в письме Путина на сайте Кремля.

Магомедов в финале одолел американца Дэйтона Фикса и завоевал золото в весовой категории до 61 кг.

Для России это первая победа на текущем чемпионате мира.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия могла бы провести ещё один чемпионат мира по футболу.

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