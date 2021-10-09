Вайсс: молодой вратарь с огромным будущим выручил сборную России в матче со Словакией

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Бывший главный тренер сборной Словакии Владимир Вайсс высказался о матче седьмого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Россией (0:1).
Вайсс: молодой вратарь с огромным будущим выручил сборную России в матче со Словакией
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«Карпин играл вторым номером и исходил из того качества игроков, которые у него есть. Звёздные футболисты, такие как Александр Головин, Артём Дзюба, у него не играли, он действовал от обороны, ему повезло. Молодой вратарь с огромным будущим выручил вашу команду», — цитирует Вайсса ТАСС.

Он отметил, что словацкой команде не повезло с автоголом.

Напомним, что матч между Россией и Словакией, проходивший в Казани на «Ак Барс Арене», завершился со счётом 1:0 в пользу россиян. Исход встречи решил автогол Милана Шкриньяра.

Ранее детский тренер Сафонова оценил игру вратаря в матче со Словакией.

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