Детский тренер Сафонова оценил игру вратаря в матче со Словакией

Детский тренер голкипера сборной России Матвея Сафонова Алексей Чистяков оценил игру своего подопечного в матче седьмого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года со Словакией (1:0).

«Сафонов не подвёл, сыграл очень здорово! После игры написал ему, похвалил; в ответ он меня поблагодарил за тёплые слова. Что касается матча, было два действительно классных спасения: сначала потащил с верхнего угла, когда словаки здорово пробили из-под соперника. Второе важное спасение: выручил с близкого расстояния во втором тайме. Два момента, когда спас от стопроцентных голов», — цитирует Чистякова «Чемпионат».

Он также отметил, что обрадовался, когда увидел Сафонова в стартовом составе.

Матч между Россией и Словакией, проходивший в Казани на «Ак Барс Арене», завершился со счётом 1:0 в пользу россиян. Исход встречи решил автогол Милана Шкриньяра.

Ранее Далер Кузяев прокомментировал итог матча со Словакией.