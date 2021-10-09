Детский тренер Сафонова оценил игру вратаря в матче со Словакией

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Детский тренер голкипера сборной России Матвея Сафонова Алексей Чистяков оценил игру своего подопечного в матче седьмого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года со Словакией (1:0).
Детский тренер Сафонова оценил игру вратаря в матче со Словакией
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«Сафонов не подвёл, сыграл очень здорово! После игры написал ему, похвалил; в ответ он меня поблагодарил за тёплые слова. Что касается матча, было два действительно классных спасения: сначала потащил с верхнего угла, когда словаки здорово пробили из-под соперника. Второе важное спасение: выручил с близкого расстояния во втором тайме. Два момента, когда спас от стопроцентных голов», — цитирует Чистякова «Чемпионат».

Он также отметил, что обрадовался, когда увидел Сафонова в стартовом составе.

Матч между Россией и Словакией, проходивший в Казани на «Ак Барс Арене», завершился со счётом 1:0 в пользу россиян. Исход встречи решил автогол Милана Шкриньяра.

Ранее Далер Кузяев прокомментировал итог матча со Словакией.

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