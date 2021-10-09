Кузяев: у словаков было несколько стопроцентных моментов, где-то нам повезло

Полузащитник сборной России Далер Кузяев прокомментировал итог матча седьмого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года со Словакией (1:0).

«Я был сосредоточен на игре. Быть капитаном сборной в этом матче — большая честь и большая ответственность. Приятно вдвойне, так как команда одержала победу. Все ребята выложились. Спасибо болельщикам за поддержку. Три очка есть — идём дальше. Победа досталась очень непросто. У словаков было несколько стопроцентных моментов. Где-то нам повезло, но победа есть победа», — цитирует Кузяева пресс-служба сборной России.

Матч между Россией и Словакией, проходивший в Казани на «Ак Барс Арене», завершился со счётом 1:0 в пользу россиян. Исход встречи решил автогол Милана Шкриньяра.

Встреча со Словенией пройдёт 11 октября в Мариборе на стадионе «Людски врт». Начало — в 21:45 мск.

Ранее сообщалось, что Макаров покинул расположение сборной России.