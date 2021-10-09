Преодоление в Гамбурге, битва в Праге и сенсация в Таллине: как стартовал 7-й тур отбора к ЧМ-2022

Сборная Германии одержала волевую победу над Румынией и практически обеспечила себе попадание на первенство планеты. Чехия и Уэльс разошлись миром и невольно помогли Бельгии. Хорватия разгромила Кипр и по дополнительным показателям увеличила отрыв от России. А Эстония воспользовалась серьёзными кадровыми проблемами Белоруссии и впервые за три года взяла верх в официальной встрече. Как начался седьмой тур отбора к ЧМ-2022 — в материале RT.

Волевая победа Германии

Сборная Германии не без труда сломила сопротивление Румынии и практически гарантировала себе участие в чемпионате мира-2022 — 2:1. Впрочем, начало встречи получилось для Бундестим не слишком удачным. Сначала Джюнейт Чакыр отменил пенальти в ворота соперника после просмотра повтора. А затем Янис Хаджи вывел гостей вперёд. Причём сын легендарного Георге Хаджи легко прошёл сразу двоих оппонентов, прокинув мяч между ног Антонио Рюдигеру, и нанёс завершающий удар.

Восстановить статус-кво фавориту удалось только в начале второго тайма благодаря точному выстрелу Сержа Гнабри. А волевую победу в концовке хозяевам принёс один из главных старожилов — Томас Мюллер. Нападающий «Баварии» вышел на замену и спустя чуть более десяти минут отличился после подачи стандарта. Этот гол стал для него 40-м в сборной. А в списке лучших бомбардиров в её истории он располагается на девятом месте.

Румыны же после собственной осечки и ожидаемого поражения Лихтенштейна от Северной Македонии опустились на четвёртое место и на два балла отстают как раз от македонцев и армян. Но календарь оставшихся встреч у подопечных Мирела Рэдой проще, чем у конкурентов. Им предстоит принять Армению и Исландию, а также на выезде сразиться с Лихтенштейном. А потому команда имеет все шансы занять вторую строчку и попасть в стыки.

Разгром от Хорватии

А Хорватия неожиданно столкнулась с трудностями на Кипре. Если сборная России месяц назад забила на острове быстрый гол, то «шашечные» отличились только в добавленное к первому тайму время. При этом они владели подавляющим преимуществом и нанесли 28 ударов по воротам, 11 из которых пришлись в створ. Но выше всяких похвал действовал Михаил Неофитос, совершивший восемь сейвов. А в одном из моментов хозяевам помог судья, отменивший гол Андрея Крамарича из-за офсайда.

Тем менее Иван Перишич за считаные секунды до перерыва всё же открыл счёт после блестящей передачи Луки Модрича. Сам обладатель «Золотого мяча» во втором тайме отметился и со знаком минус, не сумев реализовать пенальти. И лишь ближе к финальному свистку действующие вице-чемпионы мира довели дело до разгрома — 3:0. При равенстве очков это помогло им ещё больше увеличить отрыв от российской команды по разнице мячей. Оба соперника, ведущие борьбу за прямую путёвку на ЧМ-2022, имеют в активе по 11 голов, но хорваты пропустили лишь раз, тогда как россияне — четыре.

Дебют нового тренера в сборной Турции

А в Стамбуле состоялся дебют Штефана Кунца. Тренер ранее работал с молодёжной сборной Германии и летом, по информации СМИ, мог возглавить российскую дружину. Но в итоге РФС подписал контракт с Валерием Карпиным, а немец отправился в Турцию. Местная национальная команда здорово начала отборочный этап, но затем не только провалилась на Евро, но и допустила целый ряд осечек в квалификации первенства планеты. После разгромного поражения от Нидерландов (1:6) опытнейший Шенол Гюнеш оставил свой пост.

В пятницу хозяевам необходимо было обыгрывать дома одного из лидеров группы G норвежцев, чтобы включиться в борьбу за попадание на мундиаль. Тем более скандинавы испытывали серьёзные кадровые проблемы. В частности, не принял участие в противостоянии из-за травмы Эрлинг Холанд. Однако новый коллектив Кунца довольствовался только ничьей. На ранний гол Керема Актюркоглу подопечные Столе Сольбаккена ответили точным ударом Кристиана Торстведта.

Их осечкой воспользовались Нидерланды, которые на выезде с минимальным счётом обыграли Латвию и вышли на чистое первое место. Включилась в сражение за путёвки на ЧМ и Черногория, которая разгромила Гибралтар благодаря дублю экс-форварда «Динамо» Фатоса Бечирая.

Результативная ничья Чехии и Уэльса

А вот сборная Бельгии практически гарантировала себе участие в ЧМ. Это стало возможным благодаря ничьей в матче Чехии и Уэльса — 2:2. Теперь «Красные дьяволы», в четверг потерпевшие поражение от Франции в полуфинале Лиги наций, на восемь очков опережают обоих конкурентов. Чтобы стать недосягаемыми им достаточно одолеть дома Эстонию или сыграть вничью на выезде с валлийцами.

Что касается противостояния в Праге, то оно получилось по-настоящему боевым. В концовке первого тайма оппоненты обменялись голами в течение трёх минут. На точный удар Аарона Рэмси моментально ответил Якуб Пешек. А сразу после перерыва грубейшую ошибку допустил вратарь гостей Дэнни Уорд. Он каким-то образом не сумел обработать передачу Рэмси и позволил снаряду влететь в сетку. К чести британцев, они не сломались и сумели сравнять счёт. Ничья вполне устроила их, ведь Уэльс имеет встречу в запасе и теперь может самостоятельно решать свою судьбу.

Падение Белоруссии на дно

Неожиданно обратило на себя внимание и противостояние аутсайдеров группы E. Причина в серьёзных кадровых проблемах сборной Белоруссии. В преддверии гостевой встречи с Эстонией соседи лишились из-за различных повреждений сразу девятерых человек, а главный тренер Георгий Кондратьев заболел коронавирусом. Весной перед первым матчем команд с аналогичными сложностями столкнулись прибалты, которые из-за вспышки COVID-19 вовсе остались без 15 футболистов и наставника.

Удивительно, но тогда скромный коллектив несмотря на все потери сумел дать бой, хотя и потерпел поражение — 2:4. Спустя полгода подопечные Томаса Хеберли взяли реванш — 2:0. Обескровленные гости продержались первый тайм, но во втором пропустили дважды, потерпели шестое поражение подряд во всех турнирах и опустились на последнюю строчку в октете. Хозяева, напротив, одержали первую победу в официальном матче с ноября 2018-го. Тогда они в рамках Лиги наций оказались сильнее Греции.