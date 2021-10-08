Хорватия разгромила Кипр в квалификации ЧМ-2022

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Сборная Хорватии по футболу взяла верх над Кипром в матче квалификации чемпионата мира 2022 года.
Хорватия разгромила Кипр в квалификации ЧМ-2022
  • Reuters

Встреча, прошедшая на стадионе «АЕК Арена» в Ларнаке, завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

В компенсированное к первому тайму время отличился Иван Перишич (45 + 2'). На 54-й минуте подопечные Златко Далича имели шанс удвоить преимущество, но Лука Модрич не реализовал пенальти. Тем не менее за десять минут до конца игры Хорватия забила второй мяч усилиями Йошко Гвардиола, а в концовке точку поставил Марко Ливая (90 + 2').

Хорваты набрали 16 очков и лидируют в группе H. 

В другом матче группы Мальта крупно уступила Словении (0:4).

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