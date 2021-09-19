Кунц возглавил сборную Турции по футболу

Немец Штефан Кунц стал главным тренером сборной Турции по футболу.

Как сообщает пресс-служба Турецкой федерации футбола, официальная церемония подписания контракта состоится 20 сентября. Сроки соглашения с 58-летним специалистом не называются.

СМИ ранее сообщали, что Российский футбольный союз (РФС) рассматривал Кунца в качестве замены Станиславу Черчесову в сборной России.

Кунц начал тренерскую карьеру в 1999 году в нойнкирхенской «Боруссии». Позднее он работал в таких клубах, как «Карлсруэ», «Вальдхоф», «Рот-Вайсс», «Кобленц» и «Бохум». С 2016 года он возглавлял сборную Германии U21, с которой дважды выиграл чемпионат Европы.

Ранее сообщалось, что переговоры РФС с Кунцем о возможном назначении на пост главного тренера сборной России зашли в тупик.