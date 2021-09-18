По пути усложнения: как этап юниорского Гран-при в Красноярске позволил заглянуть в будущее фигурного катания

Домашний этап юниорского Гран-при в Красноярске ознаменовался тотальным доминированием россиян. У девушек уверенную победу одержала Софья Акатьева, которая в произвольной программе исполнила три квада — сальхов и два тулупа. Четверные прыжки продемонстрировали также Анастасия Зинина и Софья Самоделкина, занявшие второе и третье места соответственно. О том, как эти соревнования позволили заглянуть в будущее фигурного катания, — в материале RT.

Этап юниорского Гран-при в Красноярске стал логичным продолжением открытых взрослых прокатов в Челябинске — в том смысле, что лишний раз доказал: если кто и способен удивлять в новом сезоне, так это российские девушки.

Тройка призёров девичьего турнира прежде всего восхитила количеством и качеством четверных прыжков, продемонстрированных в субботу в произвольной программе. У победительницы Софьи Акатьевой их было три (спортсменка продемонстрировала тот же набор, который не удался на прокатах Камиле Валиевой: сальхов и два тулупа), Софья Самоделкина исполнила два сальхова и четверной лутц, а Анастасия Зинина — два четверных тулупа.

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Отдельно следует отметить и то, что в короткой программе две фигуристки попробовали продемонстрировать каскад с тройным акселем. У Акатьевой эта связка получилась изумительной, почти на 15 баллов в сумме. У Самоделкиной каскад не вышел, но сама по себе попытка его исполнения чётко обрисовала направление, по которому женское одиночное катание (как минимум его российский сегмент) двинется в самое ближайшее время, как только нынешнее поколение юниорок выйдет на взрослый уровень. И где в коротких программах уже в порядке вещей будут запрещённые ныне в женском исполнении четверные прыжки и каскады с тройным акселем.

Произойдут ли революционные изменения после Олимпийских игр в Пекине? Логика подсказывает, что да. Но даже если послеолимпийский конгресс ISU не утвердит давно назревшие поправки, они так или иначе будут приняты чуть позже. Готовиться к этому новому витку сложности в любом случае следует уже сейчас.

Юниорские правила, позволяющие фигуристкам, в частности, исполнять в коротких программах тройной аксель в каскаде, вообще выглядят дальновидно в том плане, что дают возможность спортсменкам попробовать и отработать эту уникальную для женского катания прыжковую связку в соревновательных условиях, не перегружая ею произвольную.

Ведь если фигуристка исполняет в произвольной четверные прыжки, вставлять туда даже сольный тройной аксель становится крайне рискованным мероприятием. Выполнить данные элементы в рамках одной программы пробовали в этом сезоне лишь Валиева и Акатьева, и более взрослой Камиле пока не удаётся справиться со всеми желаемыми прыжками.

Победа Акатьевой в Красноярске с преимуществом над соперницами в 25 с лишним баллов даёт повод спросить: насколько велик шанс, что именно эта девчушка станет заменой Валиевой в следующем олимпийском цикле в группе Этери Тутберидзе? С одной стороны, вопрос в значительной степени абстрактный, как и по отношению к любой другой фигуристке юниорского уровня, не достигшей пубертата, но очевидным становится и другое: школа «Хрустального» перестаёт быть единственным центром, способным поставлять на ледовый рынок одиночниц топ-класса.

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Здесь, скорее, даже следует изменить формулировку: если до недавнего времени все наиболее перспективные фигуристки неизбежно оказывались в «Хрустальном», оставляя прежних тренеров в пользу более заманчивых перспектив, то сейчас на топ-уровень женского катания не менее эффективно работают целый ряд других специалистов.

Нынешний юниорский Гран-при лишний раз это подтверждает. На третьем этапе в Кошице две первые ступени пьедестала заняли подопечные Евгения Плющенко — Вероника Жилина и София Муравьёва. Самоделкину, ставшую второй в Красноярске, как и Елизавету Куликову и Елизавету Берестовскую, подготовил Сергей Давыдов. Причём выдающийся четверной лутц Самоделкиной, как и четверной риттбергер, показанный в Красноярске на тренировке, произвели не меньший фурор, нежели пять четверных Александры Трусовой в Челябинске.

Ну а в целом можно уже сейчас говорить, что финал юниорского Гран-при вполне может пройти вообще без иностранных фигуристок. Парадокс, но данный факт способен оказаться опасным для России. Ведь если такое действительно произойдёт, ISU будет впору принимать все возможные меры, чтобы как можно дольше не вводить четверные прыжки в обязательный для исполнения набор.