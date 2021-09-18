Медведева возмущена массовым убийством дельфинов
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«В современном и цивилизованном мире такое не должно происходить. Боль и разочарование. Это настоящее зло!» — написала фигуристка в своём Instagram.
Евгения Медведева пропускает олимпийский сезон из-за непопадания в состав сборной России. В прошлом году фигуристка получила травму спины и переболела коронавирусом.
Напомним, что Медведева является двукратной серебряной призёркой Олимпиады. Она также дважды выиграла чемпионат мира, Европы и России.
Ранее фигуристка из Индии установила антирекорд на этапе юниорского Гран-при в Красноярске.