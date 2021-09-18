Фигуристка из Индии установила антирекорд на этапе юниорского Гран-при в Красноярске
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Фигуристка выступала на четвёртом этапе юниорского Гран-при в Красноярске. За технику она получила 0,84 балла, итоговый результат короткой программы — 7,75 балла.
По итогам первого дня лидирует россиянка Софья Акатьева, набравшая 75,89 балла. Второе место занимает её соотечественница Елизавета Куликова (67,08).
Ранее Александра Трусова выиграла короткую программу на турнире в США.