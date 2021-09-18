Фигуристка из Индии установила антирекорд на этапе юниорского Гран-при в Красноярске

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Индийская фигуристка Парри Сроки получила худшую оценку за технику в истории коротких программ по фигурному катанию.
Фигуристка из Индии установила антирекорд на этапе юниорского Гран-при в Красноярске
  • © Oleg Nikishin - International Skating Union/International Skating Union via Getty Images

Фигуристка выступала на четвёртом этапе юниорского Гран-при в Красноярске. За технику она получила 0,84 балла, итоговый результат короткой программы — 7,75 балла.

По итогам первого дня лидирует россиянка Софья Акатьева, набравшая 75,89 балла. Второе место занимает её соотечественница Елизавета Куликова (67,08).

Ранее Александра Трусова выиграла короткую программу на турнире в США.

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