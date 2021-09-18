Фигуристка из Индии установила антирекорд на этапе юниорского Гран-при в Красноярске

Индийская фигуристка Парри Сроки получила худшую оценку за технику в истории коротких программ по фигурному катанию.

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