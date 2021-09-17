Акатьева выиграла короткую программу юниорского Гран-при в Красноярске

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Российская фигуристка Софья Акатьева лидирует по итогам короткой программы на этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию в Красноярске.
Акатьева выиграла короткую программу юниорского Гран-при в Красноярске
  • РИА Новости

Акатьева получила за исполнение короткой программы 75,89 балла.

Россиянки Елизавета Куликова (67,08) и Анастасия Зинина (67,02) заняли второе и третье места.

Елизавета Берестовская (64,91) — четвёртая, Софья Самоделкина (60,76) — шестая.

Акатьева тренируется под руководством Этери Тутберидзе.

18 сентября состоится прокат произвольной программы одиночниц.

Ранее Артём Ковалёв выиграл короткую программу юниорского Гран-при в Красноярске.

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