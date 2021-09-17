Акатьева выиграла короткую программу юниорского Гран-при в Красноярске
- РИА Новости
Акатьева получила за исполнение короткой программы 75,89 балла.
Россиянки Елизавета Куликова (67,08) и Анастасия Зинина (67,02) заняли второе и третье места.
Елизавета Берестовская (64,91) — четвёртая, Софья Самоделкина (60,76) — шестая.
Акатьева тренируется под руководством Этери Тутберидзе.
18 сентября состоится прокат произвольной программы одиночниц.
Ранее Артём Ковалёв выиграл короткую программу юниорского Гран-при в Красноярске.