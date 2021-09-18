Тарасова раскритиковала выступление Трусовой на турнире в США

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение по поводу выступления Александры Трусовой, которая показала лучший результат в короткой программе на турнире U.S. International Classic.

«Но мне не может понравиться выступление, когда человек упал. Да, хорошее катание, Саша стала лучше вращаться. Но Трусова — это тот человек, который должен делать всё. И я хочу, чтобы она делала всё! Она это может», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

Российская фигуристка набрала 74,75 балла, несмотря на падение во время попытки исполнения тройного акселя.

17-летняя Трусова завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира — 2021 и чемпионате Европы — 2020. Она также является двукратной чемпионкой мира среди юниоров.

Ранее выступление Трусовой прокомментировала олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.