Тарасова раскритиковала выступление Трусовой на турнире в США

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение по поводу выступления Александры Трусовой, которая показала лучший результат в короткой программе на турнире U.S. International Classic.
Тарасова раскритиковала выступление Трусовой на турнире в США
  • © AP

«Но мне не может понравиться выступление, когда человек упал. Да, хорошее катание, Саша стала лучше вращаться. Но Трусова — это тот человек, который должен делать всё. И я хочу, чтобы она делала всё! Она это может», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

Российская фигуристка набрала 74,75 балла, несмотря на падение во время попытки исполнения тройного акселя.

17-летняя Трусова завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира — 2021 и чемпионате Европы — 2020. Она также является двукратной чемпионкой мира среди юниоров.

Ранее выступление Трусовой прокомментировала олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.

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