Бестемьянова обеспокоена срывами Трусовой с тройного акселя

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Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова прокомментировала участие Александры Трусовой на турнире в США, где она выиграла короткую программу.
Бестемьянова обеспокоена срывами Трусовой с тройного акселя
  • © AP

«Это очень плохой звонок! Она не попадёт в первую разминку на Олимпиаде, если и дальше продолжит срываться с акселя. Меня это сильно напрягает», — цитирует Бестемьянову «Спорт-Экспресс».

При этом она отметила, что Трусова является её любимой фигуристкой. Но Бестемьянова считает, что с акселем нужно что-то решать.

Александра Трусова лидирует по итогам короткой программы на турнире U.S. International Classic в США.

Ранее сообщалось, что фигуристка из Индии установила антирекорд на этапе юниорского Гран-при в Красноярске.

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