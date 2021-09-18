Бестемьянова обеспокоена срывами Трусовой с тройного акселя
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«Это очень плохой звонок! Она не попадёт в первую разминку на Олимпиаде, если и дальше продолжит срываться с акселя. Меня это сильно напрягает», — цитирует Бестемьянову «Спорт-Экспресс».
При этом она отметила, что Трусова является её любимой фигуристкой. Но Бестемьянова считает, что с акселем нужно что-то решать.
Александра Трусова лидирует по итогам короткой программы на турнире U.S. International Classic в США.
Ранее сообщалось, что фигуристка из Индии установила антирекорд на этапе юниорского Гран-при в Красноярске.