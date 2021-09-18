Бестемьянова обеспокоена срывами Трусовой с тройного акселя

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова прокомментировала участие Александры Трусовой на турнире в США, где она выиграла короткую программу.

«Это очень плохой звонок! Она не попадёт в первую разминку на Олимпиаде, если и дальше продолжит срываться с акселя. Меня это сильно напрягает», — цитирует Бестемьянову «Спорт-Экспресс».

При этом она отметила, что Трусова является её любимой фигуристкой. Но Бестемьянова считает, что с акселем нужно что-то решать.

Александра Трусова лидирует по итогам короткой программы на турнире U.S. International Classic в США.

Ранее сообщалось, что фигуристка из Индии установила антирекорд на этапе юниорского Гран-при в Красноярске.