Последний танец: чирлидерши «Ак Барса» выступили в Сочи на матче любимой команды после увольнения из клуба

Группа поддержки «Ак Барса» выступила на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в Сочи по приглашению хозяев. Руководство южан пошло на беспрецедентный шаг, чтобы поддержать Ice Girls, от которых в Казани отказались перед стартом сезона. В клубе заявили, что девушки в коротких юбках раздражали приходивших на игру с мужьями женщин. По мнению бывшей чирлидерши Ульяны Тригубчак и комментатора Дмитрия Губерниева, такое решение выглядело абсурдным.

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Сочи» и «Ак Барсом» запомнился не только бескомпромиссной борьбой и яркой серией буллитов (2:3 Б), но и выступлением чирлидерш обеих команд, что большая редкость. Обычно танцевальные коллективы заполняют паузы в играх и развлекают болельщиков исключительно на домашних аренах, но у каждого правила есть свои исключения.

Казанская группа поддержки Bars Angels прекратила существование перед началом сезона из-за отказа своего клуба. Но за несколько дней до матча руководство южан пригласило Ice Girls выступить на очной встрече. Девушкам разрешили использовать те же костюмы, в которых они раньше поддерживали «Ак Барс».

После встречи экс-лидер Angels Ригина Бариева от всего коллектива поблагодарила хоккейный клуб «Сочи» за столь дружелюбный шаг и оказанное гостеприимство. По её мнению, это лучшее, что могло произойти с ней и коллегами после всего случившегося.

«Нас очень тепло встретили, и этот день мы запомним надолго. Свой последний матч мы представляли именно так — на арене. Да, мы хотели бы провести его в Казани, но сейчас это невозможно. Поэтому огромное спасибо «Сочи» за это. В глубине души я очень надеюсь, что «Ак Барс» всё-таки одумается, хоть это и маловероятно. Но надежда умирает последней», — приводит слова Бариевой Sport24.

По её словам, девушки с радостью вернутся к выступлениям на матчах родной команды, если поступит такое предложение, так как любовь к клубу и своему делу никуда не ушла.

Руководитель пресс-службы «Сочи» Владимир Самохин, в свою очередь, рассказал, что идея пригласить Bars Angels родилась совершенно спонтанно. По его мнению, это поможет не только клубу, но и популяризации лиги в целом.

«Мы всегда задумываемся над тем, чтобы как-то разукрасить свою хоккейную жизнь, и история с группой поддержки «Ак Барса» получилась весьма громкой. Об этом написали все СМИ, да и болельщики разделились на два лагеря: одни поддерживали решение клуба, другие — нет. В преддверии игры с «Ак Барсом» мы коллективно подумали, почему бы нам не пригласить девушек на этот матч? Мы созвонились, и они моментально откликнулись на это предложение», — вспомнил Самохин.

Перед началом нового сезона КХЛ «Ак Барс» принял решение отказаться от выступлений чирлидерш на своих матчах, аргументируя это тем, что клуб взял курс на поддержание семейных ценностей, а девушки в коротких юбках раздражали приходивших на игру с мужьями женщин, да и вообще отвлекали от хоккея.

«Когда мы им сообщили о решении, конечно, девчонки расстроились. Но мы с ними ещё встретимся и вручим ценные подарки», — приводит слова представителя пресс-службы татарского клуба «Матч ТВ».

В Континентальной хоккейной лиге подчеркнули, что чёткие требования к работе Ice Girls в регламенте не прописаны. То есть клубам рекомендовано привлекать на свои матчи группы поддержки для более позитивного времяпрепровождения на хоккее, но при этом нет запрета на отказ от них.

Чирлидерши Bars Angels посчитали, что в клубе с ними поступили несправедливо. Как рассказала Бариева, их не предупредили об этом заранее — решение приняли в середине августа, когда уже был проведён добор в группу. По словам девушки, она разговаривала об этом с главой отдела маркетинга клуба Станиславом Прудниковым, который якобы заявил, что через семь лет почти все команды КХЛ откажутся от поддержки.

«У него есть какие-то опросы общественного мнения, по которым жёны болельщиц не хотят ходить на хоккей из-за танцующих красивых девушек на трибунах. А если дети увидят это, то у них будет неправильная реакция. Мол, на что вы равняете детей? У нас же нет никакого разврата. Вообще не понимаю, о чём речь. Мне кажется, это очень несправедливые слова», — возмутилась Бариева.

Кроме того, она заявила, что ни одна женщина за время выступлений не подходила к ней с претензиями, а наоборот, всегда чувствовалась только поддержка от зрителей на трибунах. Её коллеги же по группе до сих пор не понимают, почему с ними так поступили.

На защиту девушек встали некоторые болельщики. Они даже создали петицию с просьбой вернуть чирлидерш на матчи «Ак Барса». Её на данный момент подписали более 600 человек. По мнению поклонников команды, выступление группы поддержки является одним из важных элементов развлекательной программы во время проведения спортивного мероприятия. Также в тексте заявления говорится, что зрители никогда не слышали о недовольстве выступлением Bars Angels.

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Бывшая айс-гёрл уфимского «Салавата Юлаева» Ульяна Тригубчак назвала абсурдным решение «Ак Барса», отметив, что люди приходят на трибуны насладиться не только самой игрой, но и предматчевым шоу.

«Если кому-то неловко, пусть не смотрит. Пусть дома сидят, наденут на своих жён паранджу и никуда не выходят. Очень плохо, что до соседней республики доходит какая-то ползучая революция… Тогда нужно запретить и пляжи, и бассейны, где девушки могут появиться вдруг в купальниках. Кто-то увидит, не дай Бог, голое красивое тело и обидится на это», — заявила Тригубчак в интервью «Бизнес Online».

За чирлидерш вступился и спортивный ведущий Дмитрий Губерниев, высмеяв решение «Ак Барса» в своём Telegram-канале.

«А можно законодательно закрепить право ринг-гёрлз и групп поддержки на хоккее и баскетболе радовать глаз настоящих мужчин? Особо нервные могут ведь и не смотреть в их сторону», — написал журналист.