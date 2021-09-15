«Сочи» поблагодарил группу поддержки «Ак Барса» за посещение матча КХЛ

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Пресс-служба «Сочи» поблагодарила группу поддержки казанского «Ак Барса» за посещение матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Сочи» поблагодарил группу поддержки «Ак Барса» за посещение матча КХЛ
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«Проверили на игре «Сочи» и «Ак Барса» Достоевского. Он был прав: красота спасёт мир! Спасибо Bars Angels! Вы крутые!» — говорится в публикации на официальной странице «Сочи» в Instagram.

Напомним, «Ак Барс» отказался от своей женской группы поддержки Bars Angels. Решение было мотивировано взятым курсом на семейные ценности.

Ранее руководитель пресс-службы «Сочи» Владимир Самохин рассказал об идее пригласить группу поддержки «Ак Барса» на игру КХЛ.

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