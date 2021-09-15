В «Сочи» объяснили идею пригласить на матч группу поддержки «Ак Барса»
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«Такая идея возникла спонтанно. Мы всегда задумываемся над тем, чтобы как-то разукрасить свою хоккейную жизнь, и история с группой поддержки казанского клуба получилась весьма громкой. Об этом написали все СМИ, да и болельщики разделились на два лагеря: одни поддерживали решение «Ак Барса», другие — нет. В преддверии матча мы коллективно подумали: почему бы нам не пригласить девушек? Мы созвонились, и они моментально откликнулись на это предложение. Единственная сложность была лишь в том, что у них не было костюмов, в которых они работали на встречах в Казани. Но этот вопрос быстро решился, потому что у них есть джерси казанцев, в которых они могут легко выступать. Нам просто хотелось сделать интересный ход перед этой игрой, и здорово, что у нас это получилось», — цитирует Самохина Sport24.
По его мнению, это хорошая история для КХЛ.
«Мы все плывём в одной лодке. Мы должны популяризировать хоккей. Да и в «Сочи» все понимают: чтобы к команде рос интерес, нужно делать вот такие громкие околохоккейные вещи. Кому-то достаточно просто побеждать на льду, но нам одних лишь спортивных подвигов недостаточно. Нужно всегда думать о том, чем можно порадовать людей и завлечь их на хоккей», — сказал он.
Напомним, «Ак Барс» отказался от своей женской группы поддержки Bars Angels. Решение было мотивировано взятым курсом на семейные ценности.
Ранее сообщалось, что «Ак Барс» по буллитам переиграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ.