В «Сочи» объяснили идею пригласить на матч группу поддержки «Ак Барса»

Руководитель пресс-службы «Сочи» Владимир Самохин рассказал об идее пригласить группу поддержки казанского «Ак Барса» на игру регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Такая идея возникла спонтанно. Мы всегда задумываемся над тем, чтобы как-то разукрасить свою хоккейную жизнь, и история с группой поддержки казанского клуба получилась весьма громкой. Об этом написали все СМИ, да и болельщики разделились на два лагеря: одни поддерживали решение «Ак Барса», другие — нет. В преддверии матча мы коллективно подумали: почему бы нам не пригласить девушек? Мы созвонились, и они моментально откликнулись на это предложение. Единственная сложность была лишь в том, что у них не было костюмов, в которых они работали на встречах в Казани. Но этот вопрос быстро решился, потому что у них есть джерси казанцев, в которых они могут легко выступать. Нам просто хотелось сделать интересный ход перед этой игрой, и здорово, что у нас это получилось», — цитирует Самохина Sport24.

По его мнению, это хорошая история для КХЛ.

«Мы все плывём в одной лодке. Мы должны популяризировать хоккей. Да и в «Сочи» все понимают: чтобы к команде рос интерес, нужно делать вот такие громкие околохоккейные вещи. Кому-то достаточно просто побеждать на льду, но нам одних лишь спортивных подвигов недостаточно. Нужно всегда думать о том, чем можно порадовать людей и завлечь их на хоккей», — сказал он.

Напомним, «Ак Барс» отказался от своей женской группы поддержки Bars Angels. Решение было мотивировано взятым курсом на семейные ценности.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» по буллитам переиграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ.