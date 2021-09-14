«Ак Барс» по буллитам переиграл «Сочи»

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Казанский «Ак Барс» по буллитам переиграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Ак Барс» по буллитам переиграл «Сочи»

Игра, которая прошла в Сочи, завершилась со счётом 3:2 в пользу казанской команды.

В составе «Ак Барса» шайбы забросили Артём Лукоянов (22-я минута), Стивен Кэмпфер (60-я). У «Сочи» отличились Артём Николаев (16-я), Василий Глотов (57-я). Решающий буллит реализовал Кэмпфер.

«Сочи» потерпел четвёртое подряд поражение в сезоне-2021/22.

«Сочи» следующий матч проведёт 16 сентября со СКА из Санкт-Петербурга. Через два дня «леопарды» вновь сыграют с «Ак Барсом», но теперь в Казани.

Ранее сообщалось, что ярославский «Локомотив» потерпел четвёртое поражение в сезоне КХЛ.

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