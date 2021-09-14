Ярославский «Локомотив» потерпел четвёртое поражение в сезоне КХЛ

Ярославский «Локомотив» уступил в гостях финскому «Йокериту» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра, которая прошла в Хельсинки, завершилась со счётом 2:0 в пользу финской команды.

Шайбы забросили Йон Норман (15-я минута) и Ессе Йоэнсуу (59-я).

«Локомотив» в шести матчах сезона потерпел четыре поражения. Две игры ярославская команда выиграла. На счету «Йокерита» два поражения и четыре победы.

Ранее сообщалось, что нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв установил рекорд КХЛ по количеству результативных передач.