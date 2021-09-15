Экс-лидер группы поддержки «Ак Барса» прокомментировала приглашение на матч КХЛ

Бывший лидер группы поддержки казанского «Ак Барса» Ригина Бариева высказалась о приглашении на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Предложение нам поступило 9 сентября. Это было очень неожиданно. Я даже не могу передать словами, как мы благодарны «Сочи». Это такой добродушный шаг по отношению к нам. Нас все так тепло встретили, и этот день мы очень надолго запомним. Это лучшее, что могло с нами произойти. Свою последнюю игру мы представляли именно так — на стадионе. Да, мы хотели бы провести её в Казани, но сейчас это невозможно. Поэтому сочинскому клубу за это огромное спасибо», — цитирует Бариеву Sport24.

По её словам, она в глубине души надеялась, что «Ак Барс» изменит решение, но это маловероятно.

«Надежда умирает последней. И если «Ак Барс» изменит своё решение, то мы с удовольствием вернёмся. Любовь к казанскому клубу была, есть и будет», — сказала она.

Напомним, «Ак Барс» отказался от своей женской группы поддержки Bars Angels. Решение было мотивировано взятым курсом на семейные ценности.

Ранее руководитель пресс-службы «Сочи» Владимир Самохин рассказал об идее пригласить группу поддержки «Ак Барса» на игру КХЛ.