Фиаско МЮ в Берне, победа «Баварии» в Барселоне и четыре пенальти в Севилье: как стартовал групповой этап Лиги чемпионов

«Манчестер Юнайтед» в гостях сенсационно уступил «Янг Бойз», несмотря на гол Криштиану Роналду, а «Барселона» пропустила три безответных мяча от «Баварии» и проиграла на старте турнира впервые за 24 года. «Аталанта» ушла от поражения в матче с «Вильярреалом» благодаря результативной передаче Алексея Миранчука, а белорусский арбитр Алексей Кульбаков назначил четыре пенальти во встрече «Севильи» с «Зальцбургом». RT рассказывает, чем запомнился старт группового этапа Лиги чемпионов.

Сенсационный провал МЮ

Для «Манчестер Юнайтед» старт нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов обернулся провалом. Подопечные Уле-Гуннара Сульшера на выезде сенсационно уступили «Янг Бойз». И это при том, что уже на 13-й минуте манкунианцы открыли счёт благодаря усилиям Криштиану Роналду. До настоящего момента португалец поражал ворота 35 команд в рамках главного еврокубка, а теперь в их число добавился и швейцарский коллектив. Но главным событием стало повторение форвардом рекорда по числу проведённых матчей в турнире. В его активе стало 177 встреч, что позволило ему сравняться со своим бывшим одноклубником Икером Касильясом.

Однако настроение Роналду подпортили его партнёры. На 35-й минуте Аарон Ван-Биссака жёстко въехал в голеностоп сопернику, получил прямую красную карточку и оставил команду в меньшинстве. «Манчестер Юнайтед» прижался к воротам и сначала позволил Муми Нгамалё отличиться после прострела с фланга, а на пятой компенсированной минуте пропустил второй раз. Вышедший на поле вместо Криштиану Джесси Лингард допустил грубейшую ошибку и фактически вывел Теозона-Жордана Сибачо один на один с Давидом де Хеа. Таким образом, «красные дьяволы» проиграли седьмой из 11 матчей в ЛЧ под руководством Сульшера.

Историческое поражение «Барселоны»

Подопечные Рональда Кумана тоже неудачно начали выступление в турнире. Каталонцы не только не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника, чего не случалось с ними с сезона-2003/04, но и проиграли в стартовом матче групповой стадии Лиги чемпионов впервые за 24 года. В 1997 году они были биты «Ньюкаслом» (2:3), правда, тогда это произошло не на «Камп Ноу». В составе англичан хет-трик оформил Фаустино Аспирилья, а у «блауграны» отличились Луис Энрике и Луиш Фигу.

На этот раз «Барселона» также пропустила трижды, правда, в составе соперника никто не смог оформить хет-трик. Томас Мюллер открыл счёт, после чего Роберт Левандовски присовокупил к этому дубль. И во всех трёх случаях не обошлось без доли везения. Гол немца состоялся во многом благодаря удачному рикошету от корпуса противника, а поляк дважды оказался в нужном месте после попадания мяча в штангу. Однако это не отменяет того факта, что в течение последних трёх сезонов именно Левандовски является лучшим бомбардиром Старого Света. За это время форвард отличился 113 раз во всех турнирах — на 37 раз больше, чем его ближайшие преследователи в лице Криштиану Роналду и Килиана Мбаппе (оба — по 76).

Удачный выход Миранчука на замену

Матч на стадионе «Эль Мадригал» получился необычайно насыщенным и вместил в себя удаление Франсиса Коклена за две подряд сорванные атаки и сразу четыре гола. И если бы не феноменальная игра голкипера «Аталанты» Хуана Муссо, их могло быть гораздо больше. Аргентинец совершил пять сейвов, но дважды оказался бессилен. Сначала Ману Тригерос воспользовался ошибкой защитников и замкнул передачу с фланга, а затем вышедший на замену Арно Груневелд отметился мощным ударом. Причём к обоим забитым мячам привели великолепные действия подопечных Унаи Эмери в контрпрессинге.

«Аталанта» же ответила голами Ремо Фройлера и Робина Госенса, при этом в организации второго непосредственное участие принял Алексей Миранчук. Россиянин появился на поле на 79-й минуте, а уже спустя четыре записал на свой счёт первую результативную передачу в сезоне. Полузащитник пытался обработать прострел с фланга, но вместо этого скинул мяч точно под удар немцу.

Яркое судейство Кульбакова

К концу встречи между «Севильей» и «Зальцбургом» на поле также осталось на одного футболиста меньше. На 50-й минуте вторую жёлтую карточку получил форвард испанского коллектива Юссеф Эн-Несири, пытавшийся спровоцировать Алексея Кульбакова назначить пенальти в ворота противника. Белорусский арбитр не поверил марокканцу и предъявил ему «горчичник» за симуляцию. При этом только за первый тайм судья четырежды указал на «точку», причём три раза — в штрафной хозяев.

Тем не менее это не помогло гостям увезти три очка со стадиона «Рамон Санчес Писхуан». Карим Адейеми не смог воспользоваться своим шансом, а Лука Сучич точно исполнил лишь одну из двух попыток. Причём если немец пробил не лучшим образом, то хорвату помешала штанга. В свою очередь, подопечные Хулена Лопетеги были гораздо менее расточительны. Иван Ракитич легко развёл мяч и вратаря по разным углам и вошёл в историю как автор 100-го гола «Севильи» в Лиге чемпионов.

Отменённые голы и ошибочное удаление

Сразу два матча игрового дня завершились нулевой ничьей, однако получились довольно драматичными. В обоих имели место забитые мячи, не засчитанные после просмотра видеоповтора, а в одном вновь не обошлось без удаления. На этот раз с поля был изгнан защитник «Вольфсбурга» Джон Брукс, намеренно сыгравший рукой в попытке прервать атаку «Лилля».

С учётом всех обстоятельств «волки» должны быть довольны тем, что увезли из Франции очки. Ведь главный арбитр Данни Маккели отменил взятие именно их ворот. На 50-й минуте Джонатан Дэвид завершил образцовую контратаку, но за несколько секунд до этого мяч ушёл за боковую линию.

Во встрече «Динамо» и «Бенфики» и вовсе произошёл курьёзный эпизод, когда судья по ошибке чуть было не отправил одного из футболистов в подтрибунку раньше времени. Однако англичанин Энтони Тейлор вовремя вспомнил, что ранее не показывал Денису Гармашу жёлтую карточку и позволил ему остаться на поле. В итоге украинец на третьей компенсированной минуте помог отличиться Николаю Шапаренко. Правда, гол был отменён из-за офсайда.