Тухель назвал «Зенит» сильным соперником

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу лондонской команды в матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА над «Зенитом» (1:0).

«Нельзя сказать, что происходившее на поле удручало. Всё-таки «Зенит» — очень сильный соперник. Нам пришлось как следует постараться», — заявил Тухель в эфире телеканала BT.

По его словам, в составе «Зенита» много футболистов высокого уровня, у которых хорошо получалось перекрывать свободные зоны.

Он добавил, что «Челси» было тяжело создавать моменты и бить по воротам в первом тайме. Однако после перерыва футболистам лондонской команды стало проще находить пространство и наносить удары.

«Думаю, победа заслуженная, трудовая. Мы долго не могли измотать соперника, но в целом мне понравилось увиденное», — сказал он.

Тухель признался, что Ромелу Лукаку нанёс превосходный удар головой после своевременного паса Сесара Аспиликуэты.

Лукаку отметился голом на 69-й минуте матча.

Игра группы H «Челси» — «Зенит» проходила в Лондоне на поле стадиона «Стэмфорд Бридж».

В следующем матче «Зенит» примет дома «Мальмё» (Швеция) 29 сентября.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал момент, когда иностранные игроки команды из Санкт-Петербурга встали на колено перед матчем ЛЧ с «Челси».