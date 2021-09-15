Тухель назвал «Зенит» сильным соперником

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Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу лондонской команды в матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА над «Зенитом» (1:0).
Тухель назвал «Зенит» сильным соперником
  • Reuters
  • © Hannah Mckay

«Нельзя сказать, что происходившее на поле удручало. Всё-таки «Зенит» — очень сильный соперник. Нам пришлось как следует постараться», — заявил Тухель в эфире телеканала BT.

По его словам, в составе «Зенита» много футболистов высокого уровня, у которых хорошо получалось перекрывать свободные зоны.

Он добавил, что «Челси» было тяжело создавать моменты и бить по воротам в первом тайме. Однако после перерыва футболистам лондонской команды стало проще находить пространство и наносить удары.

«Думаю, победа заслуженная, трудовая. Мы долго не могли измотать соперника, но в целом мне понравилось увиденное», — сказал он.

Тухель признался, что Ромелу Лукаку нанёс превосходный удар головой после своевременного паса Сесара Аспиликуэты.

Лукаку отметился голом на 69-й минуте матча.

Игра группы H «Челси» — «Зенит» проходила в Лондоне на поле стадиона «Стэмфорд Бридж».

В следующем матче «Зенит» примет дома «Мальмё» (Швеция) 29 сентября.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал момент, когда иностранные игроки команды из Санкт-Петербурга встали на колено перед матчем ЛЧ с «Челси».

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