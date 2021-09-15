Семак заявил, что уважает мнение всех людей, но преклонить колено готов перед богом

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал момент, когда иностранные игроки команды из Санкт-Петербурга встали на колено перед матчем Лиги чемпионов с «Челси».
Семак заявил, что уважает мнение всех людей, но преклонить колено готов перед богом
  • Reuters
  • © Hannah Mckay

«Это личное право каждого человека. Моё мнение другое. Я уважаю права абсолютно всех людей, но при этом преклонить колено готов перед богом», — заявил Семак в эфире телеканала «Матч ТВ».

Все российские игроки и украинец Ярослав Ракицкий проигнорировали акцию в поддержку движения Black Lives Matter.

Игра группы H «Челси» — «Зенит» проходила в Лондоне на поле стадиона «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 1:0 в пользу английской команды.

Победный мяч забил Ромелу Лукаку на 69-й минуте.

В следующем матче «Зенит» примет дома «Мальмё» (Швеция) 29 сентября.

Ранее Семак заявил, что «Челси» заслужил победу над «Зенитом» в матче ЛЧ.

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