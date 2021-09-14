«Вильярреал» сыграл вничью с «Аталантой» в матче ЛЧ

В рамках первого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА «Вильярреал» и «Аталанта» сыграли вничью.

Встреча проходила на стадионе «Эль Мадригал» в Вильярреале и завершилась со счётом 2:2.

Мячи забили Ремо Фройлер (6-я минута), Ману Тригерос (39-я), Арно Груневелд (73-я), Робин Госенс (83-я) .

Российский полузащитник гостей Алексей Миранчук вышел на поле на 79-й минуте и буквально первым касанием отдал результативный пас на Госенса.

«Вильярреал» остался в меньшинстве после удаления Франсиса Коклена на 84-й минуте игры.

Ранее «Янг Бойз» обыграл «Манчестер Юнайтед», несмотря на гол Роналду.