«Янг Бойз» обыграл «Манчестер Юнайтед», несмотря на гол Роналду

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В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА швейцарский «Янг Бойз» одержал победу над «Манчестер Юнайтед».
«Янг Бойз» обыграл «Манчестер Юнайтед», несмотря на гол Роналду
  • Reuters

Встреча, проходившая на стадионе «Стад де Суисс» в Берне, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Счёт на 13-й минуте матча открыл форвард гостей Криштиану Роналду. На 66-й футболист команды хозяев Муми Нгамалё восстановил равновесие в счёте. А в добавленное ко второму тайму время Теозон-Жордан Сибачо точным ударом принёс победу швейцарскому клубу. 

С 35-й минуты МЮ находился в меньшинстве из-за удаления Аарона Ван-Биссаки.

В параллельном матче испанская «Севилья» сыграла вничью с австрийским «Зальцбургом» — 1:1.

Ранее Роналду догнал Месси по количеству клубов, в ворота которых он забивал в ЛЧ.

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