Малафеев верит в успех «Зенита» в ЛЧ сезона-2021/22
- © Kirsty Wigglesworth / AP
«Лига чемпионов, тяжело давать какие-то прогнозы. Естественно, я, как экс-игрок и болельщик «Зенита», буду надеяться на любые шансы команды в этом турнире, но всё покажет время», — цитирует ТАСС Малафеева.
Он предложил всем болельщикам «Зенита» верить и надеяться на положительный результат.
В следующем матче группы H «Зенит» примет на своём поле «Мальмё» 29 сентября.
Команда с берегов Невы потерпела поражение в матче ЛЧ в гостях от «Челси» (0:1). Победный гол на 69-й минуте забил Ромелу Лукаку.
Ранее защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал поражение «Зенита» от «Челси».