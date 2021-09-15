Малафеев верит в успех «Зенита» в ЛЧ сезона-2021/22

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Бывший голкипер петербургского футбольного клуба «Зенит» Вячеслав Малафеев оценил шансы российской команды в Лиге чемпионов УЕФА сезона-2021/22.
Малафеев верит в успех «Зенита» в ЛЧ сезона-2021/22
  • © Kirsty Wigglesworth / AP

«Лига чемпионов, тяжело давать какие-то прогнозы. Естественно, я, как экс-игрок и болельщик «Зенита», буду надеяться на любые шансы команды в этом турнире, но всё покажет время», — цитирует ТАСС Малафеева.

Он предложил всем болельщикам «Зенита» верить и надеяться на положительный результат.

В следующем матче группы H «Зенит» примет на своём поле «Мальмё» 29 сентября.

Команда с берегов Невы потерпела поражение в матче ЛЧ в гостях от «Челси» (0:1). Победный гол на 69-й минуте забил Ромелу Лукаку.   

Ранее защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал поражение «Зенита» от «Челси».

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