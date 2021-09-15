Сантос — о матче «Челси» — «Зенит»: мы уезжаем с высоко поднятой головой

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал поражение команды с берегов Невы в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Челси» (0:1).

«Команда уезжает с высоко поднятой головой — мы выложились на полную, боролись до самого конца, имели шанс сравнять счёт», — цитирует Сантоса пресс-служба «Зенита».

27-летний бразильский защитник сине-бело-голубых признался, что ему понравилась игра против «Челси». Он также отметил, что перед «Зенитом» стояла задачу увезти из Лондона очки.

«Но всё же пропустили один гол. Теперь нужно сделать выводы, отдохнуть — и продолжать в том же духе, потому что вся борьба впереди», — отметил Сантос.

Он выразил уверенность, что «Зенит» может далеко пойти в текущем розыгрыше Лиге чемпионов. Питерская команда показала, что может противопоставить первоклассному европейскому футболу.

«Качество игроков лондонцев не вызывает вопросов, но и мы не отстаем от них, особенно когда верим в свои силы», — заключил он.

Ромелу Лукаку забил победный мяч на 69-й минуте игры.

В следующем матче «Зенит» примет дома «Мальмё» (Швеция) 29 сентября.

Ранее бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела оценил результат матча «Челси».