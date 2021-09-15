Петржела заявил, что он ожидал поражение «Зенита» от «Челси»

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела оценил результат матча групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА между командой с берегов Невы и «Челси» (0:1).

«Конечно, неплохой результат, проиграли со счётом 0:1 такой команде, как «Челси», ничего страшного, но всё равно это проигрыш», — цитирует Петржелу ТАСС.

По словам чешского специалиста, его не удивило поражение «Зенита», поскольку Лига чемпионов — тяжёлый турнир.

Петржела считает, что «Зенит» способен побороться с «Мальмё» за третье место в группе H, чтобы попасть в Лигу Европы. По его мнению, первые две позиции разыграют «Челси» и «Ювентус».

«Шансов на плей-офф Лиги чемпионов я не вижу», — заключил он.

Ромелу Лукаку забил победный мяч на 69-й минуте матча.

В следующем матче «Зенит» примет дома «Мальмё» (Швеция) 29 сентября.

Ранее бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал результат матча с «Челси».