Петржела заявил, что он ожидал поражение «Зенита» от «Челси»
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«Конечно, неплохой результат, проиграли со счётом 0:1 такой команде, как «Челси», ничего страшного, но всё равно это проигрыш», — цитирует Петржелу ТАСС.
По словам чешского специалиста, его не удивило поражение «Зенита», поскольку Лига чемпионов — тяжёлый турнир.
Петржела считает, что «Зенит» способен побороться с «Мальмё» за третье место в группе H, чтобы попасть в Лигу Европы. По его мнению, первые две позиции разыграют «Челси» и «Ювентус».
«Шансов на плей-офф Лиги чемпионов я не вижу», — заключил он.
Ромелу Лукаку забил победный мяч на 69-й минуте матча.
В следующем матче «Зенит» примет дома «Мальмё» (Швеция) 29 сентября.
Ранее бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал результат матча с «Челси».