Малафеев считает, что «Зенит» выглядел достойно в матче с «Челси»

Короткая ссылка
Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал результат матча групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с «Челси» (0:1).
Малафеев считает, что «Зенит» выглядел достойно в матче с «Челси»
  • Reuters
  • © Hannah Mckay

«Зенит» выглядел достойно, плотная игра в обороне, натиск игроков «Челси» очень уверенно сдерживали полузащитники команды из Санкт-Петербурга», — цитирует Малафеева ТАСС.

Он отметил, что «Зенит» имел очень хорошие моменты для взятия ворот «Челси». По его словам, если бы Клаудиньо или Сердар Азмун использовали свои голевые моменты, то «Зенит» бы мог увезти из Лондона одно очко.

Голкипер добавил, что до гола Ромелу Лукаку на 69-й минуте матча в ворота «Зенита» петербуржцы выглядели целостно и симпатично.

«Пускай «Зенит» и проиграл, но в целом команда выглядела достойно», — сказал Малафеев.

 В следующем матче «Зенит» примет дома «Мальмё» (Швеция) 29 сентября.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак похвалил защитника Дмитрия Чистякова, который дебютировал в Лиге чемпионов в матче с «Челси» .

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить