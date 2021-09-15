Малафеев считает, что «Зенит» выглядел достойно в матче с «Челси»

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал результат матча групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с «Челси» (0:1).

«Зенит» выглядел достойно, плотная игра в обороне, натиск игроков «Челси» очень уверенно сдерживали полузащитники команды из Санкт-Петербурга», — цитирует Малафеева ТАСС.

Он отметил, что «Зенит» имел очень хорошие моменты для взятия ворот «Челси». По его словам, если бы Клаудиньо или Сердар Азмун использовали свои голевые моменты, то «Зенит» бы мог увезти из Лондона одно очко.

Голкипер добавил, что до гола Ромелу Лукаку на 69-й минуте матча в ворота «Зенита» петербуржцы выглядели целостно и симпатично.

«Пускай «Зенит» и проиграл, но в целом команда выглядела достойно», — сказал Малафеев.

В следующем матче «Зенит» примет дома «Мальмё» (Швеция) 29 сентября.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак похвалил защитника Дмитрия Чистякова, который дебютировал в Лиге чемпионов в матче с «Челси» .