Семак отметил действия дебютанта ЛЧ Чистякова в матче с «Челси»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак похвалил защитника Дмитрия Чистякова, который дебютировал в Лиге чемпионов в матче с «Челси».
Семак отметил действия дебютанта ЛЧ Чистякова в матче с «Челси»
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«В РПЛ мы достаточно много пропускаем. А в таком матче, тем более дебютном для Димы в Лиге чемпионов, это запоминающееся событие, конечно. Я искренне рад за него и всех, кто сегодня дебютировал», — цитирует Семака «Спорт-Экспресс».

По словам Семака, он специально поставил опорника Вилмара Барриоса в защиту, чтобы колумбиец во время матча мог подсказывать и помогать 27-летнему Чистякову.

Ромелу Лукаку забил победный мяч на 69-й минуте матча.

Игра группы H «Челси» — «Зенит» проходила в Лондоне на поле стадиона «Стэмфорд Бридж».

В следующем матче «Зенит» примет дома «Мальмё» (Швеция) 29 сентября.

Ранее Семак объяснил отсутствие Дзюбы в стартовом составе «Зенита» в матче с «Челси».

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