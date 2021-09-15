Семак объяснил отсутствие Дзюбы в стартовом составе «Зенита» в матче с «Челси»
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«Нужно понимать, что обороняться в схеме с двумя нападающими сложнее. Поэтому выбор сегодня пал на схему с одним нападающим. Нам были нужны более объёмные игроки», — цитирует Семака «Чемпионат».
Ромелу Лукаку забил победный мяч на 69-й минуте матча.
Игра группы H «Челси» — «Зенит» проходила в Лондоне на поле стадиона «Стэмфорд Бридж».
В следующем матче «Зенит» примет дома «Мальмё» (Швеция) 29 сентября.
Ранее Семак рассказал, почему не заменил Азмуна в матче с «Челси».