Семак объяснил отсутствие Дзюбы в стартовом составе «Зенита» в матче с «Челси»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему нападающий Артёма Дзюбы не попал в стартовый состав команды из Санкт-Петербурга в матче групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с «Челси» (0:1).

«Нужно понимать, что обороняться в схеме с двумя нападающими сложнее. Поэтому выбор сегодня пал на схему с одним нападающим. Нам были нужны более объёмные игроки», — цитирует Семака «Чемпионат».

Ромелу Лукаку забил победный мяч на 69-й минуте матча.

Игра группы H «Челси» — «Зенит» проходила в Лондоне на поле стадиона «Стэмфорд Бридж».

В следующем матче «Зенит» примет дома «Мальмё» (Швеция) 29 сентября.

Ранее Семак рассказал, почему не заменил Азмуна в матче с «Челси».