Семак рассказал, почему не заменил Азмуна в матче с «Челси»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему не заменил Сердара Азмуна в матче групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с «Челси» (0:1).

«Мы рассчитывали на его скорость. У него был момент хороший — он отдал прекрасную передачу, создав при этом 100%-ный голевой момент», — цитирует Семака «Спорт-Экспресс».

По его словам, в составе «Зенита» нет другого форварда с качествами Азмуна, поэтому нападающий сборной Ирана провёл весь матч на поле.

«После пропущенного мяча нужен был Сердар, менять его не было смысла», — добавил Семак.

Ромелу Лукаку забил победный гол на 69-й минуте матча.

Игра группы H «Челси» — «Зенит» проходила в Лондоне на поле стадиона «Стэмфорд Бридж».

В следующем матче «Зенит» примет дома «Мальмё» (Швеция) 29 сентября.

Ранее главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу лондонской команды над «Зенитом».