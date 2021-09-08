С лучшим результатом сезона в мире: как Ласицкене в пятый раз выиграла Бриллиантовую лигу

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене в четвёртый раз подряд и в пятый за карьеру выиграла Бриллиантовую лигу. Прыгунья в высоту отпраздновала победу на финальном этапе в Цюрихе. Олимпийская чемпионка заняла первое место с результатом 2,05 м, который стал рекордом соревнований и сделал Ласицкене лидером уходящего сезона. Однако по ходу турнира она лишь с третьей попытки покорила планку на высоте 1,96 м.

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене запомнит 2021 год не только благодаря победе на Олимпийских играх в Токио. Она также в пятый раз стала триумфатором Бриллиантовой лиги — главного коммерческого старта в лёгкой атлетике. До неё всего шесть спортсменов добивались такого результата.

В том, что Ласицкене удастся так успешно завершить сезон, ещё месяц назад были большие сомнения. Россиянка не входила в шестёрку лучших в общем зачёте своей дисциплины, а без этого она никак не могла бы пройти отбор на финальный этап в Цюрихе, где и разыгрывались главные призы Бриллиантовой лиги — специальный трофей с драгоценными камнями, $30 тыс. и персональная квота на чемпионат мира 2022 года.

Ласицкене пропустила соревнования в Юджине из-за отсутствия американской визы. Но зато ей были рады в Европе, и она удачно выступила на трёх следующих отборочных турнирах, чтобы оказаться в числе лучших легкоатлетов по итогам сезона. Она выиграла этап в Лозанне и была второй в Париже и Брюсселе. Ласицкене даже едва не возглавила общий зачёт — до украинки Ирины Геращенко ей не хватило двух баллов.

В финал вместе с Ласицкене также отобрались призёры Олимпиады в Токио австралийка Никола Макдермотт и украинка Ярослава Магучих, полька Камила Лицвинко и ещё одна представительница Зелёного континента — Элеанор Паттерсон. Никто из них, помимо россиянки, не становился чемпионкой финала Бриллиантовой лиги.

Соревнования в Цюрихе первой покинула Паттерсон. Для спортсменки, которая никогда не покоряла двухметровую высоту, проблемной оказалась планка ниже ещё на 10 см. Следующей завершила борьбу Лицвинко, не сумевшая прыгнуть на 1,96 м. Едва не оступилась в этом раунде и Ласицкене. Ей понадобились все три попытки, чтобы наконец-то взять привычную для неё высоту. Аналогично выступила Геращенко, а Магучих и Макдермотт не допускали ни одной ошибки.

Ласицкене исправилась на высоте 1,99 м, взяв её с первого раза, после чего приняла неожиданное и рискованное решение пропустись следующий подъём планки на 2 см. Здесь Магучих и Макдермотт продолжили свою серию безупречных прыжков, а Геращенко покинула сектор. Как и на Олимпийских играх, в первой тройке остались те же спортсменки.

Решение пропустить 2,01 м оказалось вполне оправданным. Ласицкене вернулась в сектор и сразу же покорила 2,03 м. Перед ней то же самое сделала Магучих, а Макдермотт допустила свою первую осечку. Она решила сразу переносить свои попытки на следующую высоту, но это не помогло догнать вырвавшихся вперёд соперниц. Не получалось взять 2,05 м и у Магучих, что стало бы для неё новым личным рекордом.

А вот Ласицкене со второй попытки преодолела планку. Впервые с июня 2019 года она оказалась так высоко на открытых стадионах. Российская легкоатлетка заодно побила рекорд соревнований в Цюрихе, который держался 17 лет, и стала лидером сезона.

Но состязания на этом не закончились. У Магучих была ещё одна попытка, чтобы сместить Ласицкене с первого места. Но на высоте 2,07 м её ждала неудача. Олимпийская чемпионка тоже попыталась покорить эту планку, но после второго подхода оставила эту затею. Свой урожай трофеев и призов она уже упустить не могла. После победы Ласицкене отметила, что ей особенно понравилось выступать перед зрителями, но призналась: иногда ей хотелось, чтобы на трибунах было тихо.

«Это невероятное чувство. Исполнять прыжки при заполненных трибунах — это фантастика. Большое спасибо за то, что сделали это возможным. Я очень рада своему рекорду соревнований, в Швейцарии мне сильно везёт. Стадион здесь и сложный, и фантастический одновременно. Сложный — из-за покрытия и фантастический — благодаря зрителям. Хотя на некоторых попытках я просила их соблюдать тишину, потому что мне нужно было сконцентрироваться. Этот сезон был просто чудесным», — сказала Ласицкене.

9 сентября финал Бриллиантовой лиги продолжится и на старт выйдут ещё три российских спортсмена. Борьбу за титул поведут прыгун в высоту Илья Иванюк, а также шестовики Анжелика Сидорова и Тимур Моргунов.