Тренер Ласицкене рассказал о травме легкоатлетки перед ОИ в Токио

Личный тренер российской легкоатлетки Марии Ласицкене Геннадий Габрилян рассказал о травме своей подопечной перед летними Олимпийскими играми в Токио.

«Для того чтобы понять, почему это случилось, надо вернуться назад. В предшествующие сезоны Маша уже неплохо обкатала себя, свою форму. Она несколько лет подряд соревновалась в компании, где нужно было постоянно работать на пределе. Соответственно, привыкла к этому и в начале 2020-го была в очень хорошем состоянии. Поэтому, собственно, я и не переживал, что перерыв в выступлениях из-за пандемии и связанного с этим карантина получается у нас дольше обычного. Но потом, когда возобновились международные старты, мы какое-то время не могли на них выехать по независящим от нас причинам, скажем так. А старты, в которых Маша могла принимать участие, оказались не слишком адекватной заменой тем турнирам, которые были нужны для подготовки к Играм», — сказал Габрилян в интервью RT.

Ранее сообщалось, что Министерство спорта поможет российским спортсменам в получении американских виз.