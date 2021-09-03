Минспорт поможет российским спортсменам в получении американских виз

Министр спорта России Олег Матыцин поделился мнением о проблемах у российских спортсменов с получением виз США.

«В случае с Ласицкене и Сидоровой, помимо прочего, вмешались сроки Олимпиады. И до этого, и сегодня активно взаимодействуем с нашими федерациями и Министерством иностранных дел по защите интересов российских атлетов и максимально комфортному получению виз», — цитирует Матыцина РИА Новости.

Он отметил, что министерство не инициирует данный процесс.

«Как только получаем сигналы и соответствующие запросы от федераций, сразу начинаем активно взаимодействовать с МИД. Защита российских атлетов — одна из наших основных задач, это приоритет для нас», — сказал он.

Напомним, что российские легкоатлеты Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова в августе пропустили этап Бриллиантовой лиги в США из-за проблем с получением американских виз.

Ранее Матыцин выразил надежду, что санкции в отношении российского спорта не будут продлены после 2022 года.