Минспорт поможет российским спортсменам в получении американских виз

Короткая ссылка
Министр спорта России Олег Матыцин поделился мнением о проблемах у российских спортсменов с получением виз США.
Минспорт поможет российским спортсменам в получении американских виз
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«В случае с Ласицкене и Сидоровой, помимо прочего, вмешались сроки Олимпиады. И до этого, и сегодня активно взаимодействуем с нашими федерациями и Министерством иностранных дел по защите интересов российских атлетов и максимально комфортному получению виз», — цитирует Матыцина РИА Новости.

Он отметил, что министерство не инициирует данный процесс.

«Как только получаем сигналы и соответствующие запросы от федераций, сразу начинаем активно взаимодействовать с МИД. Защита российских атлетов — одна из наших основных задач, это приоритет для нас», — сказал он.

Напомним, что российские легкоатлеты Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова в августе пропустили этап Бриллиантовой лиги в США из-за проблем с получением американских виз.

Ранее Матыцин выразил надежду, что санкции в отношении российского спорта не будут продлены после 2022 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить