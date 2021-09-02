Матыцин надеется, что санкции против российского спорта не продлят после 2022 года

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Министр спорта России Олег Матыцин выразил надежду, что санкции в отношении российского спорта не будут продлены после 2022 года.
Матыцин надеется, что санкции против российского спорта не продлят после 2022 года
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«Мы исходим из того, что начиная с 2023 года санкции не будут продлены», — цитирует Матыцина РИА Новости.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал решение по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), согласно которому российские атлеты не могут выступать под флагом России на чемпионатах мира и Олимпийских играх до 16 декабря 2022 года.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин озвучил суммы призовых победителям и призёрам зимней Олимпиады. 

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