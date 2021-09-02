Матыцин озвучил суммы призовых победителям и призёрам зимней Олимпиады

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Министр спорта России Олег Матыцин рассказал, какие премиальные полагаются отечественным спортсменам, которые завоюют награды на зимней Олимпиаде в Пекине.
Матыцин озвучил суммы призовых победителям и призёрам зимней Олимпиады
  • АГН «Москва»
  • © Денис Гришкин

«У нас в этом вопросе единый подход, поэтому цифры за медали на зимней Олимпиаде будут те же, что и на летней. 4 млн рублей — за золото, 2,5 млн — за серебро и 1,7 млн — за бронзу», — цитирует Матыцина РИА Новости

По итогам летней Олимпиады в Токио сборная России заняла пятое место в медальном зачёте Игр, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали. 

Зимняя Олимпиада в Пекине продлится с 4 по 20 февраля 2022 года. 

Ранее сообщалось, что чемпион Паралимпийских игр в Токио Муса Таймазов поделился эмоциями от завоевания золотой медали в метании клаба.

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