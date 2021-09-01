Таймазов — о золоте Паралимпиады: я долго шёл к этой победе

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Чемпион Паралимпийских игр в Токио Муса Таймазов поделился эмоциями от завоевания золотой медали в метании клаба.
Таймазов — о золоте Паралимпиады: я долго шёл к этой победе
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Я до сих пор на эмоциях. Я долго шёл к этой победе. Последние два месяца работали с тренером на износ», — цитирует Таймазова РИА Новости.

По словам спортсмена, добиться успеха на Играх ему помогли тренер и семья, которые его мотивировали.

Он также добавил, что мог показать более высокий результат на Олимпиаде. Но из-за небольшой несобранности это сделать не удалось.

37-летний россиянин выиграл Паралимпиаду в классе F51, метнув клаб на 35,42 м и побив мировой рекорд.

Ранее двукратный чемпион Паралимпийских игр Андрей Калина поделился эмоциями от победы в заплыве на дистанции 200 м комплексным плаванием в классе SM9.

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