Калина — о втором золоте Паралимпиады: это награда за труд

Двукратный чемпион Паралимпийских игр в Токио Андрей Калина поделился эмоциями от победы в заплыве на дистанции 200 м комплексным плаванием в классе SM9.

«Медаль — вознаграждение за труд, и я больше рад результату — он поистине волшебный, сильный и справедливый, скажем так», — цитирует Калину ТАСС.

34-летний уроженец украинского Славянска заявил, что испытывает шок, поскольку не ожидал занять первое место. Калина также признался, что комплексное плавание не его конёк, но огромное желание во второй раз попасть на пьедестал помогло ему победить.

Ранее Калина завоевал золото на дистанции 100 м брассом.

Калина — многократный чемпион Паралимпийских игр. На его счету пять золотых медалей. Калина является заслуженным мастером спорта Украины и России по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Ранее сообщалось, что Калина выиграл золотую медаль Паралимпийских игр в Токио на дистанции 200 м комплексом в классе SM9.