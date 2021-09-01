Пловец Калина завоевал второе золото на Паралимпиаде в Токио

Российский пловец Андрей Калина выиграл золотую медаль Паралимпийских игр в Токио на дистанции 200 м комплексом в классе SM9.

Калина преодолел дистанцию за 1 минуту 14,90 секунды. Второе место занял австралиец Тимоти Ходжа, третий — француз Уго Дидье.

Для Калины это золото стало вторым на Олимпийских играх в Токио. Он также выиграл заплыв 100 м брассом.

Калина является 11-кратным чемпионом мира и трёхкратным победителем чемпионатов Европы.

Ранее сообщалось, что российский велогонщик Руслан Кузнецов завоевал золотую медаль на летних Паралимпийских играх в Токио в классе H3.