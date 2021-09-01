Пловец Калина завоевал второе золото на Паралимпиаде в Токио

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Российский пловец Андрей Калина выиграл золотую медаль Паралимпийских игр в Токио на дистанции 200 м комплексом в классе SM9.
Пловец Калина завоевал второе золото на Паралимпиаде в Токио
  • Reuters

Калина преодолел дистанцию за 1 минуту 14,90 секунды. Второе место занял австралиец Тимоти Ходжа, третий — француз Уго Дидье. 

Для Калины это золото стало вторым на Олимпийских играх в Токио. Он также выиграл заплыв 100 м брассом. 

Калина является 11-кратным чемпионом мира и трёхкратным победителем чемпионатов Европы. 

Ранее сообщалось, что российский велогонщик Руслан Кузнецов завоевал золотую медаль на летних Паралимпийских играх в Токио в классе H3.

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