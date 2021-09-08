Ласицкене поблагодарила зрителей за поддержку после победы в финале Бриллиантовой лиги

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Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене прокомментировала cвою победу в финале Бриллиантовой лиги в секторе по прыжкам в высоту.
Ласицкене поблагодарила зрителей за поддержку после победы в финале Бриллиантовой лиги
  • Reuters

«Это невероятное ощущение. Прыжки на стадионе со зрителями — это фантастика! Большое спасибо, что сделали это возможным. Я очень довольна результатами соревнований, мне так повезло здесь, в Швейцарии. Стадион здесь непростой и фантастический одновременно — непростой из-за разбега, а фантастический — из-за зрителей. Тем не менее перед некоторыми попытками я просила их успокоиться, поскольку мне нужно было сконцентрироваться. Этот сезон был действительно фантастическим», — цитирует слова Ласицкене пресс-служба соревнований.

Россиянка выиграла с результатом 2,05 метра, что является лучшим результатом сезона в мире и рекордом соревнований.

Ранее Ласицкене выиграла финал Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту.

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