Тренер Ласицкене признался, что не мог уснуть перед финалом соревнований на ОИ

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Личный тренер российской легкоатлетки Марии Ласицкене Геннадий Габрилян ответил на вопрос, какой момент летних Олимпийских игр в Токио оказался для него самым трудным.
Тренер Ласицкене признался, что не мог уснуть перед финалом соревнований на ОИ
  • Reuters

«День до соревнований. Всё очень сложно. Мысленно ты как будто переживаешь завтрашний день, но отбрасываешь все фантазии, все мысли о соревнованиях, все предположения. Я обычно стараюсь успокаиваться перед ответственными стартами, не поддаваться ненужным мыслям и так далее. Но в Олимпийской деревне три ночи накануне соревнований вообще не мог заснуть. Пытался, ворочался, но в итоге одевался и шёл на улицу. Гулял по городку в наушниках, слушал музыку, пытался отвлечься. По 20 с чем-то км накручивал каждую ночь. Прокручивал в голове все установки, медитировал по-своему. Но чем больше старался отвлечься от мыслей о предстоящем выступлении, тем хуже получалось», — сказал Габрилян в интервью RT.

Ранее он рассказал о травме Ласицкене перед ОИ в Токио.

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