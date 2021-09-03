Тренер Ласицкене признался, что не мог уснуть перед финалом соревнований на ОИ

Личный тренер российской легкоатлетки Марии Ласицкене Геннадий Габрилян ответил на вопрос, какой момент летних Олимпийских игр в Токио оказался для него самым трудным.

«День до соревнований. Всё очень сложно. Мысленно ты как будто переживаешь завтрашний день, но отбрасываешь все фантазии, все мысли о соревнованиях, все предположения. Я обычно стараюсь успокаиваться перед ответственными стартами, не поддаваться ненужным мыслям и так далее. Но в Олимпийской деревне три ночи накануне соревнований вообще не мог заснуть. Пытался, ворочался, но в итоге одевался и шёл на улицу. Гулял по городку в наушниках, слушал музыку, пытался отвлечься. По 20 с чем-то км накручивал каждую ночь. Прокручивал в голове все установки, медитировал по-своему. Но чем больше старался отвлечься от мыслей о предстоящем выступлении, тем хуже получалось», — сказал Габрилян в интервью RT.

Ранее он рассказал о травме Ласицкене перед ОИ в Токио.