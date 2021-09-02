В компании Рахимовой и Касаткиной: как Медведев и Рублёв пробились в третий круг US Open

Даниил Медведев и Андрей Рублёв одержали уверенные победы во втором раунде Открытого чемпионата США по теннису. Вторая ракетка мира без проблем обыграл немца Доминика Кёпфера, а пятый сеяный справился с Педро Мартинесом-Портеро. В свою очередь, Камилла Рахимова взяла верх над соотечественницей Екатериной Александровой и впервые в карьере пробилась в третий круг мейджора, а Дарья Касаткина одолела Маркету Вондроушову. Одним из самых обсуждаемых игроков дня вновь стал Стефанос Циципас. Грек не только выиграл 50-й матч в сезоне, но и вновь подвергся критике за то, как использует туалетные перерывы.

Уверенные победы Медведева и Рублёва

По итогам третьего дня Открытого чемпионата США по теннису турнир покинули несколько сеяных игроков, в том числе россиянка Екатерина Александрова. Однако Даниил Медведев и Андрей Рублёв уверенно шагнули в следующий раунд. Чуть сложнее пришлось чемпиону токийской Олимпиады в миксте, который провёл на корте почти три часа.

И это при том, что Рублёву противостоял Педро Мартинес-Портеро, занимающий лишь 75-е место в рейтинге ATP. К 24 годам испанец не завоевал ни одного титула на взрослых соревнованиях, зато доходил до третьего круга на трёх мейджорах. Неприступным оставался лишь US Open, где в прошлом году он попал в основную сетку, но сходу уступил немцу Яну-Леннарду Штруффу в трёх партиях.

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В 2021-м Мартинесу удалось сначала одолеть австралийца Джеймса Дакворта, а во втором круге навязать ожесточённое сопротивление одному из фаворитов турнира. В первых двух сетах он доводил дело до тай-брейка и выиграл вторую партию, которая продлилась 71 минуту и получилась равной, но в ключевой момент Рублёв оказался менее точным. Только за этот игровой отрезок он допустил 19 невынужденных ошибок — больше половины от общего числа за матч (35).

Однако после локальной неудачи россиянин буквально смёл испанца с корта. Он продолжил играть агрессивно, но практически перестал дарить очки противнику. За остаток встречи он допустил всего семь невынужденных ошибок при 22 активно выигранных мячах. Причём на собственной подаче Рублёв не оставлял Мартинесу ни шанса. Достаточно сказать, что он позволил противнику заработать всего один брейк-пойнт, в то время как сам имел 11. Пять из них ему удалось реализовать.

В результате, Мартинес взял лишь два гейма в оставшихся сетах и не смог помешать Рублёву в четвёртый раз за карьеру добраться до третьего раунда US Open. Россиянин победил со счётом — 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 6:1, 6:1. Его следующим соперником станет хозяин кортов Фрэнсис Тиафо, с которым его пути в одиночном разряде пока не пересекались.

Что касается Медведева, то он затратил значительно меньше сил для завоевания путёвки в следующий раунд. Россиянин вновь встречался с Домиником Кёпфером, но если два года назад немец сумел выиграть первый сет, а в четвёртом уступил лишь на тай-брейке, то на этот раз сдался практически без боя. Только в первой партии ему удалось навязать борьбу — взять четыре гейма и реализовать свой единственный брейк-пойнт, но на этом его запал иссяк.

Медведев же сделал семь брейков и восемь раз подал навылет, причём процент первой подачи у него не опускался ниже 68%. Как результат — уверенная победа со счётом 6:4, 6:1, 6:2. В третьем круге его ждёт Пабло Андухар, ни разу не пересекавшийся с ним на турнирах ATP.

Сенсация от Рахимовой и поступательное движение Касаткиной

Единственная потеря России в третий день US Open в одиночных разрядах случилась у женщин. Но иначе быть не могло, ведь уже во втором круге жребий свёл Екатерину Александрову и Камиллу Рахимову. 32-я сеяная считалась фавориткой матча, однако уступила. Причём борьбы практически не получилось, а встреча продлилась всего 64 минуты.

По сути, Александрова стала жертвой собственной небрежности, раз за разом приводившей к невынужденным ошибкам. Всего их набралось 24 — вдвое больше, чем у Рахимовой, что вместе с отставанием по числу активно выигранных мячей (9 — 14) и стало ключевым фактором в матче. Камилла была точнее, стабильнее, а на брейк-пойнтах и вовсе безжалостна. 20-летняя теннисистка реализовала каждую из четырёх попыток и заслуженно победила — 6:4, 6:1.

Рахимова не только в первый раз в карьере обыграла представительницу топ-50 рейтинга WTA, но и впервые пробилась в третий круг турнира Большого шлема. Однако улучшить этот результат будет крайне сложно, поскольку её следующей соперницей будет восьмая сеяная Барбора Крейчикова.

Компанию соотечественнице составила Дарья Касаткина, которая продолжает набирать форму после двух неудачных сезонов. В 2018-м спортсменка дважды добиралась до четвертьфиналов ТБШ, но на следующих девяти мейждорах не могла выиграть и двух матчей. Неудачная серия прервалась на «Ролан Гаррос», а подтверждением положительной динамики стал US Open. Россиянка хоть и не без проблем, но сломила сопротивление Маркеты Вондроушовой — 3:6, 6:4, 6:4.

Однако есть опасения, что на этом продвижение Касаткиной по сетке Открытого чемпионата США рискует завершиться. Как и Рахимовой, в следующем раунде ей предстоит дуэль с представительницей топ-10 рейтинга WTA. Украинка Элина Свитолина ранее уже пять раз обыгрывала россиянку, правда в последний раз теннисистки встречались в 2019-м на турнире в Сан-Хосе.

Оправдания Циципаса и успехи Алькараса

Скандал вокруг Стефаноса Циципаса и его конфликта с Энди Марреем из-за продолжительности туалетных перерывов стал одним из самых обсуждаемых событий на старте US Open. Однако на этом ситуация не была исчерпана. Повод для недовольства вызвало поведение Циципаса и во время встречи второго круга с Адрианом Маннарино.

На этот раз Циципас отлучился в подтрибунное помещение после третьей партии, которую он проиграл на тай-брейке. Маннарино сократил отставание в счёте, после чего грек покинул корт более чем на семь минут. В отличие от Маррея, француз поступил дальновиднее и не стал тратить время на выказывание недовольства поведением противника судьям или тренерам. Поначалу он разминался, а потом получил разрешение потренировать подачу. Однако положительного эффекта это не возымело. После возвращения Стефанос буквально смёл Адриана с корта, не отдав ему ни гейма — 6:3, 6:4, 6:7 (4:7), 6:0.

По окончании встречи Маннарино был тактичен и не стал открыто заявлять, что туалетный перерыв имел прямое влияние на результат матча. Однако он выразил мнение, что подобная пауза действительно могла помочь Циципасу прийти в себя и успокоиться. Тем не менее, он не стал обвинять соперника в жульничестве и лишь заметил, что правило относительно подобных отлучек стоит пересмотреть.

В свою очередь, Циципас продолжил акцентировать внимание на том, что своим поведением он не нарушает правила ATP, вследствие чего все обвинения в его адрес беспочвенны. В качестве причины для ухода с корта он назваал желание сменить одежду и освежиться, что также не запрещено. Так или иначе, Стефанос стал первым теннисистом, одержавшим 50 побед в 2021 году, и продолжил поход за первой победой на ТБШ.

Однако не все сеяные показали такую качественную игру, как Циципас: норвежец Каспер Рууд и чилиец Кристьян Гарин зачехлили ракетки уже во втором круге, уступив Ботику ван де Зандсхулпу и Генри Лааксонену соответственно. А Григор Димитров не смог доиграть матч с Алексеем Попыриным. Болгарин проиграл два первых сета на тай-брейке, а при счёте 0:4 в третьем отказался от продолжения борьбы из-за проблем со стопой.

Зато приятно удивил Карлос Алкарас. 18-летний испанец обыграл Артура Риндеркнеша и стал самым молодым участником третьего круга US Open за последние 14 лет. Причём он добрался до этой стадии турнира на втором мейджоре в сезоне. В последний раз в столь юном возрасте так удачно выступать на ТБШ получалось у Новака Джоковича.

Что касается женской сетки, то помимо Александровой неудачу потерпела лишь одна сеяная спортсменка, но это сложно назвать сенсацией. В американском дерби между Кори Гауфф и Слоан Стивенс сильнее оказалась победительница US Open 2017 года.