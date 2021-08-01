Обескровленная эстафета: как Россия осталась без медали в заключительном состязании по плаванию на Олимпиаде в Токио

Российские пловцы не смогли выиграть медали в последний день своих соревнований на Олимпиаде в Токио. В комбинированной эстафете Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Климент Колесников заняли четвёртое место с отставанием в 0,05 секунды от третьего. RT разбирается, была ли в этом ошибка тренерского штаба, и подводит итоги плавательного турнира.

Накануне Евгений Рылов стартовал в финале смешанной комбинированной эстафеты. Решение тренерского штаба сборной заявить в этом виде программы двукратного олимпийского чемпиона выглядело просто одиозным — в нём не было ни логики, ни здравого смысла. Хотели максимально усилить эстафету в надежде зацепить там медаль? Значит, нужно было заявлять не только Евгения, но и Климента.

Хотя такой вариант тоже был бы изрядной авантюрой: к концу Игр оба пловца выглядели уже порядком загруженными. Колесников даже не сумел попасть в финал своей последней личной дистанции в «коротком» спринте вольным стилем. Так что им обоим отчаянно требовалась передышка перед заключительным и очень важным для страны воскресным финалом — в мужской комбинированной эстафете. Собственно, и по результату, показанному Евгением в «смешанке», было очевидно, что пловец еле таскает ноги от усталости: его результат на первом этапе составил 52,79 — почти на секунду хуже времени, с которым Евгений победил в личном финале.

В мужской комбинированной эстафете лидер российской сборной проплыл ещё медленнее — 52,82, и на это было больно смотреть: финишной стенки спортсмен, которому ещё два дня назад в Токио не было равных, коснулся лишь четвёртым.

На этом всё фактически и закончилось. Остались обида и злость: имея в финале четырёх отличных парней, готовых сражаться за свою команду и, безусловно, за медаль, в самом запоминающемся, заключительном виде Игр, их лишили этой возможности бездумным тренерским решением — «убив» лидера своими собственными руками.

В самом начале плавательного турнира, комментируя неудачу российских спринтеров в эстафете 4 × 100 м вольным стилем, главный тренер команды Сергей Чепик дал довольно странное объяснение.

«Когда спрашивают, почему мы так проплыли, хочется задать встречный вопрос: а как получилось так, что перед эстафетой наших ведущих спортсменов — Женю Рылова и Климента Колесникова — на 100 м на спине поставили так по расписанию, что лишили нас возможности бороться за медаль? Обычно так не делается. Это новое расписание. Было 25 минут между этими стартами у Колесникова...» — сказал Чепик.

После окончания смешанной эстафеты, в которой Климент не стартовал, поскольку за полчаса до этого плыл в полуфинале личного спринта, известный украинский тренер Михаил Зубков в телефонном разговоре с RT сказал, что жалоб на неудобный график стартов он просто не понимает. И пояснил:

«Олимпийское расписание стало известно достаточно давно, так что на протяжении последних четырёх лет все чётко понимали, к чему готовятся. Знали, как выстроить подготовку, как раз с тем, что временные разрывы между видами могут быть недостаточно велики. Так что ничего неожиданного в этом отношении в Токио не произошло.

Возьмите итальянца Томаса Чеккона, который оказался ровно в той же ситуации, что и Колесников. Точно так же стартовал в эстафете через 25 минут после личной стометровки и проплыл свой этап по лучшему результату. А Эмма Маккеон, у которой между заплывами было семь минут, если не меньше? После полуфинального «полтинника» вольным стилем она откупывалась вместе с Калебом Дресселом в прыжковом бассейне. Все уже стоят в кол-руме, готовясь выйти на эстафетный старт, а Эмма идёт на тумбочку прямо из воды, по ходу вытираясь полотенцем».

Странный состав смешанной российской эстафеты с участием обессиленного Рылова Зубков тоже объяснил. По его словам, всё оказалось банально: Колесников, которому в этот день предстояло стартовать в личном заплыве на 50 м вольным стилем, отказался от участия в эстафетном финале из-за накопленной усталости, а Григория Тарасевича, который мог бы его заменить, тренеры решили отправить домой сразу после того, как пловец отработал в «смешанке» на предварительном этапе. Вместо бассейна парень поехал в аэропорт, а в эстафете зазияла дыра. На эту амбразуру и бросили Рылова.

Комментируя субботнее выступление Евгения в смешанной эстафете, Зубков сказал: «Рылов, как мне кажется, вообще не должен был выходить на старт в таком состоянии. Ну не должен спортсмен его уровня показывать такие секунды на публике. Это неправильно даже по отношению к самому себе. Дело здесь не в том, что Женька дополнительно загрузил себя физически. Имиджевые и психологические потери куда серьёзнее. Никого не интересует, до какой степени ты устал, если проплыл плохо. И я очень надеюсь, что в заключительной эстафете Евгений сделает всё возможное. Там вообще возможен очень неплохой результат. Другой вопрос — хватит ли этого для медали?»

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До бронзы, которую в итоге забрали итальянцы, российской четвёрке не хватило 0,05 секунды. И ведь это действительно был тот самый случай, когда спортсмены выжали себя до капли.

Справедливости ради стоит заметить, что неудача постигла в бассейне не только россиян. Значительно ниже ожидаемого на Олимпиаде выступили многие пловцы США, Австралии, Японии (команду хозяев спасла от позора единственная спортсменка — Юи Охаси, выигравшая два золота в комплексном плавании).

Другой вопрос, что ожидания — российского плавательного руководства в том числе — были высоки. Кому, например, могло прийти в голову, что без медалей в Токио окажется чемпион и рекордсмен мира в брассе Антон Чупков, а сильнейший спринтер России, девятикратный чемпион мира в 25-метровом бассейне Владимир Морозов, даже не попадёт в финал, несмотря на то что личный результат этого сезона на дистанции 50 м вольным стилем (21,41) мог бы позволить бороться как минимум за серебро?

И всё-таки, несмотря на горький эстафетный осадок, эта Олимпиада навсегда останется для нас золотой.