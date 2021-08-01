Губерниев возмутился словами Чепика о результатах российских пловцов на ОИ
- Reuters
- © Rob Schumacher-USA TODAY Sports
«Сергей Чепик, главный тренер сборной России по плаванию, ставит команде твёрдую пятерку за выступление в Токио! Мы с наставником точно одно плавание смотрели?» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.
Россияне в Токио завоевали пять медалей — два золота, два серебра и одна бронза. Россия заняла пятое место в зачёте соревнований по плаванию. Национальную команду опередили США, Австралия, Великобритания и Китай.
Ранее тренер сборной России по плаванию оценил на отлично выступление команды на Олимпиаде.