Губерниев возмутился словами Чепика о результатах российских пловцов на ОИ

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на слова главного тренера сборной России по плаванию Сергея Чепика по итогам выступления национальной команды на Олимпийских играх в Токио.

«Сергей Чепик, главный тренер сборной России по плаванию, ставит команде твёрдую пятерку за выступление в Токио! Мы с наставником точно одно плавание смотрели?» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Россияне в Токио завоевали пять медалей — два золота, два серебра и одна бронза. Россия заняла пятое место в зачёте соревнований по плаванию. Национальную команду опередили США, Австралия, Великобритания и Китай.

Ранее тренер сборной России по плаванию оценил на отлично выступление команды на Олимпиаде.