Губерниев возмутился словами Чепика о результатах российских пловцов на ОИ

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Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на слова главного тренера сборной России по плаванию Сергея Чепика по итогам выступления национальной команды на Олимпийских играх в Токио.
Губерниев возмутился словами Чепика о результатах российских пловцов на ОИ
  • Reuters
  • © Rob Schumacher-USA TODAY Sports

«Сергей Чепик, главный тренер сборной России по плаванию, ставит команде твёрдую пятерку за выступление в Токио! Мы с наставником точно одно плавание смотрели?» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Россияне в Токио завоевали пять медалей — два золота, два серебра и одна бронза. Россия заняла пятое место в зачёте соревнований по плаванию. Национальную команду опередили США, Австралия, Великобритания и Китай. 

Ранее тренер сборной России по плаванию оценил на отлично выступление команды на Олимпиаде.

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