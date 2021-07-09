«Померился бы бицепсами со Сталлоне»: Кокорин об увлечении скалолазанием, страхе высоты и подготовке к Олимпиаде

Для популяризации скалолазания в России нужно, чтобы рэпер Моргенштерн написал о нём трек, заявил трёхкратный обладатель Кубка мира Станислав Кокорин в интервью программе «Смол Ток». По его словам, заработать на этом виде спорта можно только благодаря победам. Атлет также рассказал о хитростях, к которым соперники прибегают на стартах, перечислил особенности своих тренировок и диеты, а также признался, что хотел бы встретиться с Сильвестром Сталлоне.

— Почему выбрали скалолазание? Любили в детстве лазать по деревьям и гаражам?

— В том числе. Просто пришёл в секцию, и мне понравилась атмосфера и занимавшиеся там ребята. До этого ходил на карате, борьбу и даже танцы. Но танцевальную школу закрыли, а следующим на очереди оказалось скалолазание. Так до него и дотанцевался.

— Родители вас в этом поддержали?

— Да. Я им предложил найти что-нибудь «лазательное» в нашем городе (Тюмени — RT.). Интернета тогда не было, мы открыли книжку с секциями и нашли скалолазание. Кончено, это было лучше, чем тусоваться во дворе.

— Танцевальные навыки пригодились в скалолазании?

— Если только тянущийся носок. Больше помогла растяжка, оставшаяся после карате.

— Пришлось ли вам бороться со страхом высоты?

— Нет, тогда страха вообще не было. На настоящих скалах боишься больше. Да, у тебя всегда есть страховка, это безопасно, но всё равно думаешь о том, что висишь над обрывом, а земля далеко внизу.

— Мама в обморок не падала, глядя на ваши забеги?

— Конечно, на соревнованиях она всегда волнуется, но до обмороков не доходило.

— Хотели бы попасть на Олимпийские игры?

— Безусловно, такое желание есть, тем более, скалолазание впервые включено в программу Олимпиады в Токио. К сожалению, я на неё не попал, но буду готовиться к 2024 году. Хотя тогда мне уже будет 34 года, скоро пенсия (Смеётся).

— Почему не получилось отобраться?

— Когда в программу добавили скалолазание, возникла дилемма, какую дисциплину оставить, а какую — выкинуть за борт. И решили ничего не убирать, а назвать это многоборьем. Но наши дисциплины очень разные, одна на другую совсем не похожа. Я лазаю на скорость, а в других соревнованиях у меня очень низкие результаты. Поэтому я решил остаться до 2024 года, чтобы сосредоточиться на своём виде. Как минимум останусь здоровым человеком, потому что шанс получить травму в непрофильной дисциплине очень велик.

— Что нужно, чтобы отобраться на Игры?

— В моей дисциплине важна скорость, поэтому необходимо быстро лазать и не ошибаться и за счёт этого обыгрывать соперников. В других видах, конечно, свои задачи. Но как и в любом спорте, нужно много тренироваться, болеть своим делом и мечтать.

— Синхронистки ради мечты тренируются 8—10 часов в день шесть дней в неделю. Сколько времени нужно скалолазам?

— Наверное, немного поменьше, потому что нам не нужно синхронно лазать (Смеётся). Да и в целом перед нами стоят другие задачи. Но мы также тренируемся по шесть дней в неделю, практически не выходим из зала. Как и все спортсмены, которые хотят попасть на Олимпиаду.

— Вы следите за весом так же строго, как фигуристки?

— Конечно, нет. Например, во время перерыва в соревнованиях можем набрать 2—3 кг, потом приходится сбрасывать. Но всё равно не до такой степени, как фигуристам. Мне кажется, это не совсем хорошо для здоровья.

— Есть ли у скалолазов специальные диеты перед соревнованиями?

— Нет, но мы соблюдаем определённый рацион и питание.

Диеты — это плохо, потому что после них у тебя совсем нет сил. Выходишь никакой на соревнования, не понимаешь, что происходит. Просто стараемся всегда правильно питаться, чтобы не прибегать к строгим ограничениям.

— Из чего состоит обед скалолаза?

— После хорошего сезона, да иногда и во время него в зависимости от ситуации можно себе позволить бургер с картошкой. Но обычно ничего вредного не употребляем. Углеводы, крупы и всё.

— На чём скалолазы делают акцент во время тренировок?

— В первую очередь, это отработка трасс, изучение маршрута. Необходимо отточить все движения до такой степени, чтобы скорость была на пределе. Поэтому моя тренировка на протяжении вот уже 15 лет заключается в том, чтобы лазать по одной и той же трассе. Это немного скучно, потому что скалолазание в целом — многогранный вид спорта. Можно поехать на скалы или в любой зал. Но моя дисциплина не отличается разнообразием.

— Есть ли в скалолазании тактика?

— Можно поиграть на нервах соперников, применить какие-то хитрости, особенно если тренируешься с ними в одном зале и понимаешь, что тебе потом с ними выступать на одних соревнованиях. Но всё должно быть в рамках разумного. Этим аспектом мы тоже озадачиваемся и занимаемся психологической подготовкой.

— Какие хитрости используются чаще всего?

— Например, можно намеренно совершить фальстарт или наоборот, немного задержаться, так как у каждого спортсмена есть пять секунд, чтобы занять нужную позицию на старте. Все уже привыкли к таймингу, поэтому здесь можно заставить соперника понервничать. Главное, не доиграться до жёлтой карточки. Потому что три предупреждения означают дисквалификацию на следующий турнир.

— Слушаете ли музыку во время тренировок или прохождения дистанции?

— С музыкой можно разминаться, но точно не лазать. Это достаточно опасно, потому что произойти может всё что угодно, и ты должен слышать, что тебе говорят за спиной.

— Какие треки вас особенно мотивируют?

— Рок, панк-рок. Раньше более избирательно подходил к выбору музыки, сейчас критерий один — чтобы качала. Хотя иногда и от этого устаёшь. Стараемся всегда разминаться с музыкой, потому что она это заряжает. Практически все спортсмены так делают перед стартами.

— Чем российские скалолазы отличаются от иностранцев?

— Думаю, наши спортсмены самые техничные. Не знаю, с чем это связано, возможно, со старой советской школой. Мы очень пластичные и гибкие, с красивой техникой лазания. И конечно, характер, потому что в тренировочном процессе приходится преодолевать очень много сложностей.

— Скалолазание на скорость — это спорт молодых или бывают исключения?

— На Олимпиаде выступит скалолаз, которому сейчас 34 года. Поэтому никаких рамок здесь нет. Наверное, скоро будет, как фигурном катании — высокие результаты будут показывать спортсмены до 17—18 лет. Но сейчас планка повыше.

— Сколько лет самому главному «старичку» бега по стене?

— В России среди мужчин, наверное, главный старичок — это я, хотя мне всего 31 год. А в мире это как раз 34-летний Басса Маэм. Причём он планирует выступить и на Играх в Париже в 2024 году. Думаю, у него это вполне может получиться, потому что представителям страны-хозяйки не нужно проходить отбор. Если и я поеду, то, возможно, оба будем в финале. Но его победа в любом случае будет достойна Книги рекордов Гиннесса.

— Приходилось ли вам применять навыки скалолазания в жизни?

— Кошек с деревьев не доставал, по гаражам лазал только в детстве, в форточки тоже не залезал. В детстве, кстати, постоянно в шутку называли форточником.

— Есть ли у вас любимые скалы?

— Очень красивые скалы на Урале, где я живу.

— Как зарабатывать скалолазанием?

— Надо побеждать на соревнованиях, иначе никак. Последние пару лет мне тяжело, потому что я ничего не выигрываю. Есть призовые места, но желательно всё же выигрывать.

— Планируете ли отдать своих детей в скалолазание или разрешите им самим выбирать то, что ближе?

— Думаю, дам им свободу выбора и если они ничего не придумают, тогда придётся подтолкнуть. Скалолазание — неплохой вариант, потому что оно развивает все группы мышц, в нём надо думать.

— Назовите три слова на сленге скалолазов.

— Забить пятку — это когда лезешь и на пути встречается зацепка, в которую можно поставить пятку, перенести всю нагрузку на ногу и немного отдохнуть. Накатить пятку — когда ставишь пятку на верх зацепки и делаешь движение наверх и в сторону. Слэб — пологая трасса, на которых важна координация движений.

— Как сделать скалолазание популярным?

— Наверное, пригласить Моргенштерна, чтобы он хотя бы мимо прошёл или трек про нас записал (Смеётся).

— Назовите трёх самых крутых скалолазов в мире.

— Дмитрий Шарафутдинов — единственный четырёхкратный чемпион мира. Крис Шарма — идол для многих спортсменов. Он поднял на высочайший уровень индустрию скалолазания в Америке и во всём мире, у него были очень классные проекты. И Адам Ондра — настоящая машина, даже не знаю, с кем его сравнить. Скалолазный Роналду или Месси.

— Вы принимали участие в соревнованиях по скалолазанию над бассейном. Понравился ли вам этот опыт?

— Да, это было очень интересно и очень опасно. В России, кстати, таких соревнований пока нет, но, может, когда-нибудь появятся. Но адреналина мне хватило на всю жизнь. Не уверен, что вновь поучаствую в подобном, но это определённо стоило того.

— Какие соревнования были для вас самыми необычными?

— В Китае был турнир по скоростному скалолазанию на 150 м. Я лез минут 8, занял 10-е место, а победитель преодолел дистанцию за 4 минуты. Ещё и дождь тогда шёл, но это было очень давно.

— Не возникало желания принять участие в шоу «Русский ниндзя»?

— Возникало, я даже был на кастинге, но в тот момент у нас проходили этапы Кубка мира. Кстати, многие скалолазы там доходили до финала. Думаю, что у нас очень хорошие шансы выиграть это шоу.

— Хотели бы познакомиться с Сильвестром Сталлоне?

— Мне было бы интересно посмотреть, если бы он пришёл на скалодром и отработал бы все те движения, которые показывал в своём фильме. Там он творил что-то нереальное.

— Что бы вы ему сказали?

— Я бы просто дал ему туфли, показал технику, померился бы с ним бицепсами.

— Что бы вы выбрали: прожить всю жизнь в горах или в городе?

— Что-то посередине. Недавно был в Красной поляне, там очень классно. Но надо найти такое место, где заниматься было бы в удовольствие. Потому что скалолазание прекрасно своим разнообразием. Скучно жить в одном месте и лазать по одним и тем же скалам. Поэтому я бы остался жить в Тюмени и уже оттуда выезжал бы на тренировки.

— Прорекламируйте скалолазание одной фразой?

— Это красиво.