«Померился бы бицепсами со Сталлоне»: Кокорин об увлечении скалолазанием, страхе высоты и подготовке к Олимпиаде
— Почему выбрали скалолазание? Любили в детстве лазать по деревьям и гаражам?
— В том числе. Просто пришёл в секцию, и мне понравилась атмосфера и занимавшиеся там ребята. До этого ходил на карате, борьбу и даже танцы. Но танцевальную школу закрыли, а следующим на очереди оказалось скалолазание. Так до него и дотанцевался.
— Родители вас в этом поддержали?
— Да. Я им предложил найти что-нибудь «лазательное» в нашем городе (Тюмени — RT.). Интернета тогда не было, мы открыли книжку с секциями и нашли скалолазание. Кончено, это было лучше, чем тусоваться во дворе.
— Танцевальные навыки пригодились в скалолазании?
— Если только тянущийся носок. Больше помогла растяжка, оставшаяся после карате.
— Пришлось ли вам бороться со страхом высоты?
— Нет, тогда страха вообще не было. На настоящих скалах боишься больше. Да, у тебя всегда есть страховка, это безопасно, но всё равно думаешь о том, что висишь над обрывом, а земля далеко внизу.
— Мама в обморок не падала, глядя на ваши забеги?
— Конечно, на соревнованиях она всегда волнуется, но до обмороков не доходило.
— Хотели бы попасть на Олимпийские игры?
— Безусловно, такое желание есть, тем более, скалолазание впервые включено в программу Олимпиады в Токио. К сожалению, я на неё не попал, но буду готовиться к 2024 году. Хотя тогда мне уже будет 34 года, скоро пенсия (Смеётся).
— Почему не получилось отобраться?
— Когда в программу добавили скалолазание, возникла дилемма, какую дисциплину оставить, а какую — выкинуть за борт. И решили ничего не убирать, а назвать это многоборьем. Но наши дисциплины очень разные, одна на другую совсем не похожа. Я лазаю на скорость, а в других соревнованиях у меня очень низкие результаты. Поэтому я решил остаться до 2024 года, чтобы сосредоточиться на своём виде. Как минимум останусь здоровым человеком, потому что шанс получить травму в непрофильной дисциплине очень велик.
— Что нужно, чтобы отобраться на Игры?
— В моей дисциплине важна скорость, поэтому необходимо быстро лазать и не ошибаться и за счёт этого обыгрывать соперников. В других видах, конечно, свои задачи. Но как и в любом спорте, нужно много тренироваться, болеть своим делом и мечтать.
— Синхронистки ради мечты тренируются 8—10 часов в день шесть дней в неделю. Сколько времени нужно скалолазам?
— Наверное, немного поменьше, потому что нам не нужно синхронно лазать (Смеётся). Да и в целом перед нами стоят другие задачи. Но мы также тренируемся по шесть дней в неделю, практически не выходим из зала. Как и все спортсмены, которые хотят попасть на Олимпиаду.
— Вы следите за весом так же строго, как фигуристки?
— Конечно, нет. Например, во время перерыва в соревнованиях можем набрать 2—3 кг, потом приходится сбрасывать. Но всё равно не до такой степени, как фигуристам. Мне кажется, это не совсем хорошо для здоровья.
— Есть ли у скалолазов специальные диеты перед соревнованиями?
— Нет, но мы соблюдаем определённый рацион и питание.
Диеты — это плохо, потому что после них у тебя совсем нет сил. Выходишь никакой на соревнования, не понимаешь, что происходит. Просто стараемся всегда правильно питаться, чтобы не прибегать к строгим ограничениям.
— Из чего состоит обед скалолаза?
— После хорошего сезона, да иногда и во время него в зависимости от ситуации можно себе позволить бургер с картошкой. Но обычно ничего вредного не употребляем. Углеводы, крупы и всё.
— На чём скалолазы делают акцент во время тренировок?
— В первую очередь, это отработка трасс, изучение маршрута. Необходимо отточить все движения до такой степени, чтобы скорость была на пределе. Поэтому моя тренировка на протяжении вот уже 15 лет заключается в том, чтобы лазать по одной и той же трассе. Это немного скучно, потому что скалолазание в целом — многогранный вид спорта. Можно поехать на скалы или в любой зал. Но моя дисциплина не отличается разнообразием.
— Есть ли в скалолазании тактика?
— Можно поиграть на нервах соперников, применить какие-то хитрости, особенно если тренируешься с ними в одном зале и понимаешь, что тебе потом с ними выступать на одних соревнованиях. Но всё должно быть в рамках разумного. Этим аспектом мы тоже озадачиваемся и занимаемся психологической подготовкой.
— Какие хитрости используются чаще всего?
— Например, можно намеренно совершить фальстарт или наоборот, немного задержаться, так как у каждого спортсмена есть пять секунд, чтобы занять нужную позицию на старте. Все уже привыкли к таймингу, поэтому здесь можно заставить соперника понервничать. Главное, не доиграться до жёлтой карточки. Потому что три предупреждения означают дисквалификацию на следующий турнир.
— Слушаете ли музыку во время тренировок или прохождения дистанции?
— С музыкой можно разминаться, но точно не лазать. Это достаточно опасно, потому что произойти может всё что угодно, и ты должен слышать, что тебе говорят за спиной.
— Какие треки вас особенно мотивируют?
— Рок, панк-рок. Раньше более избирательно подходил к выбору музыки, сейчас критерий один — чтобы качала. Хотя иногда и от этого устаёшь. Стараемся всегда разминаться с музыкой, потому что она это заряжает. Практически все спортсмены так делают перед стартами.
— Чем российские скалолазы отличаются от иностранцев?
— Думаю, наши спортсмены самые техничные. Не знаю, с чем это связано, возможно, со старой советской школой. Мы очень пластичные и гибкие, с красивой техникой лазания. И конечно, характер, потому что в тренировочном процессе приходится преодолевать очень много сложностей.
— Скалолазание на скорость — это спорт молодых или бывают исключения?
— На Олимпиаде выступит скалолаз, которому сейчас 34 года. Поэтому никаких рамок здесь нет. Наверное, скоро будет, как фигурном катании — высокие результаты будут показывать спортсмены до 17—18 лет. Но сейчас планка повыше.
— Сколько лет самому главному «старичку» бега по стене?
— В России среди мужчин, наверное, главный старичок — это я, хотя мне всего 31 год. А в мире это как раз 34-летний Басса Маэм. Причём он планирует выступить и на Играх в Париже в 2024 году. Думаю, у него это вполне может получиться, потому что представителям страны-хозяйки не нужно проходить отбор. Если и я поеду, то, возможно, оба будем в финале. Но его победа в любом случае будет достойна Книги рекордов Гиннесса.
— Приходилось ли вам применять навыки скалолазания в жизни?
— Кошек с деревьев не доставал, по гаражам лазал только в детстве, в форточки тоже не залезал. В детстве, кстати, постоянно в шутку называли форточником.
— Есть ли у вас любимые скалы?
— Очень красивые скалы на Урале, где я живу.
— Как зарабатывать скалолазанием?
— Надо побеждать на соревнованиях, иначе никак. Последние пару лет мне тяжело, потому что я ничего не выигрываю. Есть призовые места, но желательно всё же выигрывать.
— Планируете ли отдать своих детей в скалолазание или разрешите им самим выбирать то, что ближе?
— Думаю, дам им свободу выбора и если они ничего не придумают, тогда придётся подтолкнуть. Скалолазание — неплохой вариант, потому что оно развивает все группы мышц, в нём надо думать.
— Назовите три слова на сленге скалолазов.
— Забить пятку — это когда лезешь и на пути встречается зацепка, в которую можно поставить пятку, перенести всю нагрузку на ногу и немного отдохнуть. Накатить пятку — когда ставишь пятку на верх зацепки и делаешь движение наверх и в сторону. Слэб — пологая трасса, на которых важна координация движений.
— Как сделать скалолазание популярным?
— Наверное, пригласить Моргенштерна, чтобы он хотя бы мимо прошёл или трек про нас записал (Смеётся).
— Назовите трёх самых крутых скалолазов в мире.
— Дмитрий Шарафутдинов — единственный четырёхкратный чемпион мира. Крис Шарма — идол для многих спортсменов. Он поднял на высочайший уровень индустрию скалолазания в Америке и во всём мире, у него были очень классные проекты. И Адам Ондра — настоящая машина, даже не знаю, с кем его сравнить. Скалолазный Роналду или Месси.
— Вы принимали участие в соревнованиях по скалолазанию над бассейном. Понравился ли вам этот опыт?
— Да, это было очень интересно и очень опасно. В России, кстати, таких соревнований пока нет, но, может, когда-нибудь появятся. Но адреналина мне хватило на всю жизнь. Не уверен, что вновь поучаствую в подобном, но это определённо стоило того.
— Какие соревнования были для вас самыми необычными?
— В Китае был турнир по скоростному скалолазанию на 150 м. Я лез минут 8, занял 10-е место, а победитель преодолел дистанцию за 4 минуты. Ещё и дождь тогда шёл, но это было очень давно.
— Не возникало желания принять участие в шоу «Русский ниндзя»?
— Возникало, я даже был на кастинге, но в тот момент у нас проходили этапы Кубка мира. Кстати, многие скалолазы там доходили до финала. Думаю, что у нас очень хорошие шансы выиграть это шоу.
— Хотели бы познакомиться с Сильвестром Сталлоне?
— Мне было бы интересно посмотреть, если бы он пришёл на скалодром и отработал бы все те движения, которые показывал в своём фильме. Там он творил что-то нереальное.
— Что бы вы ему сказали?
— Я бы просто дал ему туфли, показал технику, померился бы с ним бицепсами.
— Что бы вы выбрали: прожить всю жизнь в горах или в городе?
— Что-то посередине. Недавно был в Красной поляне, там очень классно. Но надо найти такое место, где заниматься было бы в удовольствие. Потому что скалолазание прекрасно своим разнообразием. Скучно жить в одном месте и лазать по одним и тем же скалам. Поэтому я бы остался жить в Тюмени и уже оттуда выезжал бы на тренировки.
— Прорекламируйте скалолазание одной фразой?
— Это красиво.