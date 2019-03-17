Москва в 2021 году примет чемпионат мира по скалолазанию

Ассамблея Международной федерации спортивного скалолазания (IFSC) объявила, что чемпионат мира 2021 года по данному виду спорта пройдёт в Москве.

Как сообщает официальный сайт IFSC, на право проведение соревнований также претендовала Швейцария.

Тем не менее после рассмотрения предварительных заявок спортивный департамент организации вынес на голосование только заявку от России.

ЧМ по скалолазанию пройдёт в Москве во второй раз. До этого мировое первенство проходило в столице России в 2018 году.

Ранее сообщалось, что брейк-данс, сёрфинг, скалолазание и скейтбординг могут быть включены в программу ОИ 2024 года.