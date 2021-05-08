«С маникюром гандболистки на площадку не выходят»: Муравьёва о победах на ЧМ, криках Трефилова и дружбе с вратарями

Переквалификация из гандболистки в комментатора после завершения карьеры далась очень легко. Об этом в интервью программе «Смол Ток» заявила трёхкратная чемпионка мира Надежда Муравьёва. По словам спортсменки, ей хотелось передавать накопленный годами опыт молодёжи. Также бывший защитник «Лады» рассказала о дружбе с вратарями, объяснила, почему Евгений Трефилов постоянно кричит на подопечных, и призналась, что гандболистки никогда не выходят на площадку с длинными ногтями, чтобы не нанести травму соперницам.

«Трефилов вёл себя так потому, что сильно переживал за результат»

— Вы трижды становились чемпионкой мира. Какая победа запомнилась больше других?

— Самая первая в 2001-м оказалась и самой яркой. До сих пор вспоминаем её, поскольку до того, как мы выиграли первенство планеты в Италии, Россия 14 лет не знала побед ни на ЧМ, ни на ЧЕ, ни на ОИ. И когда Евгений Васильевич Трефилов, очень харизматичный тренер, возглавил сборную, мы наконец поднялись на вершину. У нас тогда действительно подобрался очень хороший коллектив. По накатанной потом выиграли много турниров. Дошло до того, что, когда на Евро заняли второе место, в аэропорту нас никто не встретил. Подобный результат считался за поражение и провал.

— Почему вам так и не покорилась Олимпиада?

— Чтобы выиграть её, должен сложиться целый ряд факторов. На ОИ-2012 собрать этот пазл не получилось.

Кстати, Трефилов после того турнира запаковал все вещи, которые выдавались специально к Играм, и больше никогда их не надевал, потому что там мы потерпели поражение. Возможно, даже сжёг сумку где-нибудь у себя в Краснодаре.

После этого команда под его руководством в 2016-м взяла золото на ОИ в Рио-де-Жанейро.

— Почему Трефилов всё время кричал? Неужели девушки не понимали спокойного тона?

— На самом деле он вёл себя так исключительно потому, что сильно переживал за результат. Если бы мы выходили на площадку без эмоций, а тренер бы молчал, то никаких побед не было бы. А так Евгений Васильевич заряжал команду энергией. Спасибо ему за то, что у него такое большое спортивное сердце. Его в итоге Трефилов на тренировках и подорвал. Ему делали очень сложную операцию.

— А кто бы взял верх по уровню децибелов: Трефилов или Николай Карполь?

— Пересекалась с последним всего несколько раз в жизни и не слышала его крика на площадке. Но они вполне могли бы устроить батл. Кстати, Евгений Васильевич многому научился у Карполя и всегда называл его своим ментором.

— Помните самый невероятный матч в карьере?

— Здесь тоже вернусь к ЧМ-2001, где мы завоевали золото. Там Трефилов поставил меня, как самую младшую, исполнять все пенальти в финале с Норвегией. Как думаете, почему на самого молодого возлагается такая ответственность? Взрослые просто отказываются. И это нормально, потому что им скоро заканчивать карьеру и права на исправление ошибки не будет. Штуки четыре пенальти я тогда исполнила, хотя в воротах у соперниц находилась прославленная Сесили Легангер.

«Вратари не любят, когда говорят, что они стоят. За такое в раздевалке можно и получить»

— Как научиться играть в гандбол?

— Надо просто захотеть. Мне кажется, в любой вид спорта приходят люди, влюблённые в него, которые мечтают добиться успеха. У меня произошло именно так.

— Можете описать себя тремя прилагательными в детстве и сейчас?

— Я была очень активной и задиристой. Но при этом любила гандбол. Сейчас вообще ничего не поменялось.

— За что сердитесь на своих детей больше всего?

— Очень пугает, что они не получат профессию. Когда дети начинают лениться, становится прямо физически страшно. А что мы начинаем делать в таких ситуациях? Правильно — орать. Когда ребёнок ничем не интересуется, это по-настоящему меня злит.

— Какое прозвище у вас было в команде?

— Всё просто — Муравей. Пошло от фамилии. Но при этом все считали меня очень трудолюбивой, поэтому прозвище отчасти оправданно.

— У каждого именитого спортсмена есть партнёр на века. Кто является таким для вас?

— Моё основное амплуа в гандболе — защитник. Понятно, что больше всего я взаимодействовала с вратарями и всегда во всех командах общалась с ними. У нас создавалась некая общность. Дружу с серебряным призёром ОИ Марией Сидоровой, которая сейчас работает в ОКР, Татьяной Ализар, Инной Суслиной.

— Обижаются ли гандбольные вратари с лишним весом, когда их называют толстыми?

— Мне кажется, на такое обижаются все. На самом деле они очень сильно не любят, когда говорят, что вратарь стоит. За такое в раздевалке можно и получить. Слово «стоит» для них неприемлемо, исключительно «играет».

— С кем-то из партнёров по команде было соперничество?

— Конечно. Конкуренция рождает хороших гандболистов. Когда в команду приходит человек на твою позицию, нужно быть лучше него. Конечно, до драк не доходило, хотя мальчишки, говорят, дерутся в раздевалках после поражений.

— А случалось когда-нибудь играть на неровных площадках или ужасных покрытиях?

— Конечно. Сейчас у ребят отличные условия и хороший паркет. У нас таких комфортных залов не было и в помине. Порой работали на улице прямо на асфальте. Мало того, умудрялись там падать рыбкой. Зато потом уже, когда заходишь на нормальную арену, не боишься вообще ничего.

— Попадали в курьёзные ситуации из-за мастики?

— Лет пять назад все девушки стали делать себе накладные ресницы. Гандболистки не исключение, они ведь тоже хотят выглядеть хорошо. Так во время одного из матчей девочка неудачно поставила блок, и мяч прилетел ей прямо в лицо. Обратно она сняла его уже вместе с ресницами — они попросту прилипли к мастике и оторвались. Мы, конечно, хохотали. Судьи нас потом успокаивали.

— Были девушки, которые красились, выходя на паркет?

— Прямо на паркете краситься, конечно, не получится, и с маникюром гандболистки на площадку тоже не выходят. Не играем с длинными ногтями из уважения к партнёрам и соперницам. Ими банально можно нанести травму. Представьте, что будет, если попадёшь человеку в глаз. У нас же контактный вид спорта.

— Почему девушки не играют в гандбол в платьях?

— Некоторые играют. В России есть звенигородская «Звезда», в которой девочки выходят на паркет в майках, переходящих в юбки, как у теннисисток. Эта мода пришла из Франции.

— Некоторые спортсмены после завершения карьеры не хотят слышать о спорте какое-то время. Вы из их числа?

— Наоборот. Я очень хотела остаться в спорте и осуществила это желание. Выступая бок о бок с таким количеством мастеров, ты получаешь огромный багаж знаний. И было бы странно просто взять и оставить его дома. Считаю, этот опыт нужно передавать молодым ребятам, как вы. Так я стала комментатором.

— Как вам удалось переквалифицироваться в новую роль?

— Как спортсмен с каждой тренировкой становится сильнее, так и я прогрессировала с каждым репортажем. Понимала, что останавливаться нельзя, поэтому сейчас прохожу специальное обучение в школе, где работают с голосом. Теперь постоянно стараюсь быть лучшей в новой профессии. В целом работа комментатора схожа с игрой на площадке. Когда эфир заканчивается, такое ощущение, будто сам отбегал матч. Если честно, чувствую, что и не завершала карьеру.

«Девочке во время матча чемпионата России сломали нос. Она пыталась продолжить игру»

— Что самое страшное, когда взлетаешь над паркетом и готовишься бросать?

— Страшно, когда некоторые игроки просто не понимают механику гандбола или целенаправленно нарушают правила. Например, ты взлетаешь на блок, а снизу тебе ставят заслон. При приземлении можно получить серьёзную травму. Но таких обычно сразу наказывают арбитры.

— Чем ручной мяч сложнее ножного, то есть футбола?

— С большим уважением отношусь ко всем видам спорта, но у нас тяжелее продираться сквозь защитников. В футболе нельзя обхватывать человека руками, а в гандболе — пожалуйста.

— Игрок какого амплуа зарабатывает больше всех синяков и царапин во время игры?

— Линейные. Это настоящие львы, которые сражаются в одиночку против шести защитников соперника. Все их толкают, хватают за майку, а девчонок — ещё и за косички. При этом они должны поймать мяч, развернуться и забить.

— Встречаются ли в гандболе судьи, которые придираются умышленно?

— Всегда. Причём им самим кажется, что они не придираются и делают всё правильно. А гандболисты думают наоборот. Но это не потому, что рефери плохие. Просто эмоций в нашем виде спорта много, и на кого-то их нужно выплёскивать. На Трефилова не получится.

— Какое правило вы бы ввели в гандболе, если бы могли?

— За каждый гол выдавать конфетки. Но если серьёзно, можно за красивые мячи начислять два очка, а не одно. Это повысило бы интерес и у зрителей. Также добавила бы ещё один тайм. Случаются настолько интересные матчи, что после двух никто не хочет расходиться.

— В какую часть тела получать мячом не так больно?

— Больно везде. Каратисты, например, специально наносят удар за ударом по доске, чтобы не чувствовать боли. Напротив, их рука обрастает мозолями и становится оружием. В гандболе то же самое. Тебя постоянно бьют, и боль уже ощущаешь не так остро. Но, конечно, самое неприятное, когда мяч попадает в лицо, особенно девочкам, им ведь потом с синяками идти домой.

— Почему в гандболе спортсмены не симулируют травмы?

— Потому что они у нас настоящие. И гандболисты никогда не притворяются. Например, недавно одной девочке во время матча чемпионата России сломали нос. Она пыталась продолжить игру, но ей запретили. А на уже упомянутом первенстве планеты в Италии Анна Игнатченко получила очень сложное повреждение голеностопа, перелом. Но замены ей по позиции в сборной не было. Игнатченко сказала, что не бросит команду. Ей сильно забинтовали ногу, и она так доиграла финал.

— Если бы в гандболе разрешили драться, как в хоккее, вид спорта стал бы интереснее?

— Где-то это уместно, а где-то — нет. В нашем виде очень много интересных технических элементов. Мне кажется, если бы пошли драки, то мы бы лишились красоты гандбола.