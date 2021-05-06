Стали известны соперники российских гандболистов на ЧЕ-2022

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Европейская федерация гандбола (EHF) провела жеребьёвку группового этапа чемпионата Европы среди мужских команд 2022 года.
Стали известны соперники российских гандболистов на ЧЕ-2022
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Как сообщает пресс-служба EHF, сборная России попала в группу F, где сыграет с командами Норвегии, Словакии и Литвы.

Оставшиеся пять квартетов выглядят следующим образом:

— группа A: Словения, Дания, Северная Македония, Черногория;

— группа B: Португалия, Венгрия, Исландия, Нидерланды;

— группа C: Хорватия, Сербия, Франция, Украина;

— группа D: Германия, Австрия, Белоруссия, Польша;

— группа E: Испания, Швеция, Чехия, Босния и Герцеговина.

Чемпионат Европы должен пройти в Венгрии и Словакии с 13 по 30 января 2022 года. По две лучшие команды каждого квартета пробьются во второй групповой этап и образуют две группы по шесть сборных, из которых по две лучшие выйдут в полуфинал турнира. 

Ранее сообщалось, что сборная России разгромила Турцию и квалифицировалась на женский ЧМ по гандболу.

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