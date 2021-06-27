Массовый завал: полиция ищет устроившую аварию на «Тур де Франс» болельщицу

Четверо велогонщиков снялись с «Тур де Франс» после массовой аварии, произошедшей на первом этапе многодневной гонки. Завал спровоцировала болельщица, которая вышла на дорогу с плакатом, чтобы попасть в телеэфир. Местная полиция объявила её в розыск, а организаторы намерены подать на девушку в суд.

Начало 108-й многодневной велогонки «Тур де Франс» оказалось омрачено крупным завалом с участием десятков спортсменов. Массовое падение на трассе произошло из-за болельщицы, которая ради попадания в телетрансляцию вышла на дорогу с плакатом. Более чем 20 гонщикам понадобилась медицинская помощь, а четверым из них пришлось сняться с соревнований. Полиция занимается поиском виновницы завала.

Инцидент произошёл на первом этапе, проходившем по холмистому маршруту от Бреста до Ландерно. Большая часть гонщиков ехала по узкой дороге единым пелотоном из практически 200 человек. На таких участках трассы зрители обычно вплотную подходят к проезжей части, при этом некоторые не только поддерживают спортсменов, но и пытаются привлечь к себе внимание телекамер.

Именно это хотела сделать одна из болельщиц примерно за 45 км до финиша. Она вышла на дорогу с плакатом, на котором на смеси французского и немецкого было написано «Allez Opi — Omi!», что можно перевести примерно как «Давай, дедушка и бабушка!». При этом девушка смотрела в противоположную от надвигавшихся гонщиков сторону, позируя для камеры на ехавшем впереди пелотона мотоцикле. Свой плакат она держала так, что его длинный конец почти на метр выступал над дорогой и перекрывал траекторию движения.

Эта картонка с надписью и спровоцировала завал, когда в неё врезался немецкий гонщик Тони Мартин. Многократный чемпион мира потерял управление и упал. Вслед за ним на земле оказались ещё десятки гонщиков, у которых не было никакого пространства для манёвра. Лишь немногим счастливчикам, ехавшим с левой стороны или чуть впереди, удалось избежать падения. Интересно, что сама виновница аварии, судя по кадрам трансляции, устояла на ногах и особо не пострадала.

Велогонщикам не так повезло. Точное число пострадавших не называется, но 21 спортсмен обратился за медицинской помощью к организаторам соревнований. Для троих из них гонка закончилась сразу: немец Яша Зюттерлин сильно ушиб запястье, литовец Игнатас Коноваловас получил травму головы и ненадолго потерял сознание, а француз Сирил Лемуан сломал четыре ребра, получил прокол лёгкого и порезал голову. Испанец Марк Солер сломал головки лучевых костей обеих рук и головку левой локтевой кости, но всё-таки добрался до финиша последним, после чего отказался от дальнейшей борьбы.

Многие из тех, кто избежал серьёзных травм, потеряли много времени из-за возникшей пробки. Тот же Мартин финишировал лишь 176-м в 16,5 минуты от француза Жюлиана Алафилиппа, одержавшего победу со следами крови на ноге. Немецкий гонщик заявил, что зрителям нужно проявлять больше уважения к спортсменам.

«До самой аварии у нас всё было под контролем. Я подвёз ребят к началу пелотона по правой стороне дороги, но врезался в плакат зрителя. Всё произошло очень быстро. Внезапно почти вся команда оказалась на земле. Многие зрители ведут себя уважительно, но, к сожалению, не этот. К счастью, Примож Роглич смог нормально проехать. Надеюсь, что ни я, ни другие парни не получили серьёзных травм», — цитирует Мартина Cyclingnews.

Итальянец Винченцо Нибали констатировал, что такие завалы нередко происходят на крупных соревнованиях. По его словам, зрители сами могут оказаться в большой опасности, если будут находиться на пути пелотона.

«Тур де Франс» — это самый нервный и стрессовый гранд-тур. Он всегда, к сожалению, сопровождается авариями. Многие генеральщики хотят держаться впереди вместе с командами. К несчастью, за последнее время произошло несколько завалов из-за невнимательности зрителей, как сегодня. Определённо, это не был хороший старт и хороший день. Мы должны быть очень внимательны, как и болельщики на дороге. Нужно уважение. Пелотон может быть сродни быстрому поезду, без должной концентрации он становится опасным», — сказал Нибали.

Организаторы многодневки поначалу сдержанно отреагировали на инцидент, лишь напомнив зрителям, что им нужно соблюдать осторожность.

«Мы рады видеть зрителей вдоль дороги «Тур де Франс — 2021». Но для того, чтобы «Тур» прошёл успешно, уважайте безопасность гонщиков! Не рискуйте ради того, чтобы сделать фотографию или попасть в телевизор!» — говорилось в заявлении.

⚠ We're glad to have the public on the side of the road on the #TDF2021.



But for the Tour to be a success, respect the safety of the riders!



Don't risk everything for a photo or to get on television! pic.twitter.com/eA6nnhRhWv — Tour de France™ (@LeTour) June 26, 2021

Но затем заместитель гоночного директора Пьер-Ив Туоль сказал, что руководство многодневки намерено подать в суд на женщину, чтобы подобные инциденты больше не происходили. По данным L'Equipe, местная полиция объявила зрительницу в розыск.

К слову, это был не единственный завал на первом этапе «Тур де Франс». Незадолго до финиша внутри пелотона произошло столкновение, и несколько гонщиков снова оказались на дороге. В этой аварии серьёзно пострадал четырёхкратный победитель многодневки Крис Фрум. Он всё-таки вернулся на велосипед и финишировал в 14,5 минуты от Алафилиппа, но после этого отправился в больницу из-за жалоб на боль и трудности с дыханием.